Україна
Головна Новини дня Українці не можуть роками чекати краху економіки РФ, — Кім

Українці не можуть роками чекати краху економіки РФ, — Кім

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 18:42
Кім: Українці не можуть роками чекати краху російської економіки
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Попри розмови про те, що російська економіка під тиском санкцій може зазнати краху протягом кількох років. В України немає часу чекати на це, перебуваючи у стані війни.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в матеріалі The Independent.

Читайте також:

В Україні нема часу чекати крах РФ

"Російська економіка також страждає, і, на мою думку, у них є кілька років, щоб почати публічно скорочуватися. Я думаю, що Росія це знає, але все ж у них є час, а в України його немає", — цитує українського посадовця британське видання.

Він також наголосив на загальній втомі українців, які змушені роками воювати й жити в нестерпних умовах

"Ми виснажені, і по-перше, справа не в зброї, справа не в ракетах, а в людях. У нас лише 40 мільйонів людей, і всі виснажені. Наші солдати не можуть воювати від чотирьох до десяти років", — заявив Кім.

На запитання про його особисті пріоритети в мирному плані, голова ОВА відповів, що території важливі, але все ж таки люди важливіші.

"Ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра. Особисто для мене перемога — це наші кордони з 1991 року, де люди щасливі і їх не вбивають, але всі дуже втомилися. Тож для українського народу, я думаю, перемога — це просто зупинення війни та певні гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти мали життя, яке ми мали до вторгнення", — визнав Віталій Кім.

Нагадаємо, до цього Віталій Кім повідомив, що пільги для бізнесу у прифронтових регіонах обовʼязково мають бути. Це сприятиме поверненню туди людей. 

А раніше голова Миколаївської ОВА анонсував будівництво найбільшого в Україні індустріального парку.

санкції Віталій Кім війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
