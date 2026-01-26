Кім: Пільги бізнесу повертають життя у прифронтові регіони

Віталій Кім. Фото: Facebook Віталія Кіма

Пільги для бізнесу у прифронтових регіонах є не привілеєм. Це має бути необхідною умовою для повернення туди життя.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму блозі "Десять уроків "азійських тигрів" для "Економічної правди".

За його словами, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур і Японія свого часу розглядали форсований економічний розвиток як питання виживання держави, а не як технічну економічну політику.

При цьому ці країни використовували пільгові кредити, банки розвитку, податкові стимули, інвестиції в інфраструктуру.

"З боку держави це не була благодійність, це була інвестиція в національну стійкість. Пільги і "довгі" кредити для "азійських тигрів" були не жестом щедрості, а холодним розрахунком. Держава брала на себе частину ризику, але не рятувала тих, хто не витримував конкуренції. Для України це означає, що пільги для бізнесу в прифронтових регіонах — це не привілей, а умова повернення життя туди, де ризики найвищі. Приватний капітал без участі держави туди не прийде", — пояснив Кім.

Загалом він розглянув десять особливостей економічного зростання "Азійських тигрів", до яких належать перелічені країни, та проаналізував, що з їхнього досвіду і яким чином можна та варто наслідувати повоєнній Україні.



