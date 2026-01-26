Видео
Льготы бизнесу возвращают жизнь в прифронтовые регионы — Ким

Льготы бизнесу возвращают жизнь в прифронтовые регионы — Ким

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:16
Ким: Льготы бизнесу возвращают жизнь в прифронтовые регионы
Виталий Ким. Фото: Facebook Виталия Кима

Льготы для бизнеса в прифронтовых регионах являются не привилегией. Это должно быть необходимым условием для возвращения туда жизни.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким в своем блоге "Десять уроков "азиатских тигров" для "Экономической правды".

Ким о льготах для бизнеса

По его словам, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Япония в свое время рассматривали форсированное экономическое развитие как вопрос выживания государства, а не как техническую экономическую политику.

При этом эти страны использовали льготные кредиты, банки развития, налоговые стимулы, инвестиции в инфраструктуру.

"Со стороны государства это не была благотворительность, это была инвестиция в национальную устойчивость. Льготы и "длинные" кредиты для "азиатских тигров" были не жестом щедрости, а холодным расчетом. Государство брало на себя часть риска, но не спасало тех, кто не выдерживал конкуренции.  Для Украины это означает, что льготы для бизнеса в прифронтовых регионах — это не привилегия, а условие возвращения жизни туда, где риски самые высокие. Частный капитал без участия государства туда не придет", — пояснил Ким.

В целом он рассмотрел десять особенностей экономического роста "Азиатских тигров", к которым относятся перечисленные страны, и проанализировал, что из их опыта и каким образом можно и стоит наследовать послевоенной Украине.

Напомним, ранее Виталий Ким раскрыл, каким образом надо оценивать коррупцию в Украине.

А также глава Николаевской ОВА заявил, что необходимо создать условия для инвесторов для поддержки страны.


Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
