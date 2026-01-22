Відео
Будуємо найбільший в Україні індустріальний парк — Кім

Будуємо найбільший в Україні індустріальний парк — Кім

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:07
Кім анонсував створення найбільшого в Україні індустріального парку
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував створення найбільшого в Україні індустріального парку.

Про це він розповів у інтерв’ю Наталії Мосейчук, коментуючи тему економічного відновлення регіону і країни в цілому.

Читайте також:

Кім про новий індустріальний парк

"Питання в тому, щоб створити умови для бізнесу. Прості правила. Ти платиш податків багато — ти священна корова, всі тобі допомагають. Ми тут виступаємо як "бізнес-няні".

Вже зареєстрували індустріальний парк, найбільший, що буде в Україні. Там зараз вже 150 га. Це перший раз, коли бізнес передав державі безкоштовно земельну ділянку для того, щоб там був ліцей і технопарк. Є перемовини з заводами, вони вже півтора року йдуть", — поділився посадовець.

Він додав, що окрім інвестицій у промисловість, не менш важливими є інвестиції в кадровий потенціал.

"Де наші переваги? Я бачу лише в індустріалізації, відновленні легкої і важкої промисловості, в кадровому потенціалі. Нам потрібні талановиті студенти, інженери, щоб реалізувати інвестиції. Я над цим працюю", — наголосив Віталій Кім.

За його словами, в цьому році вперше від початку повномасштабної війни бюджет керованої ним області став профіцитним, збільшившись на 8%. І цей приріст саме за рахунок нових підприємств, які сплачують податки.

Нещодавно Віталій Кім запропонував посилити систему державної підтримки ВПО.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА закликав посилити державну підтримку дитячих будинків.

Україна Миколаївська область Віталій Кім бізнес керівники
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
