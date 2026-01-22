Будуємо найбільший в Україні індустріальний парк — Кім
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував створення найбільшого в Україні індустріального парку.
Про це він розповів у інтерв’ю Наталії Мосейчук, коментуючи тему економічного відновлення регіону і країни в цілому.
Кім про новий індустріальний парк
"Питання в тому, щоб створити умови для бізнесу. Прості правила. Ти платиш податків багато — ти священна корова, всі тобі допомагають. Ми тут виступаємо як "бізнес-няні".
Вже зареєстрували індустріальний парк, найбільший, що буде в Україні. Там зараз вже 150 га. Це перший раз, коли бізнес передав державі безкоштовно земельну ділянку для того, щоб там був ліцей і технопарк. Є перемовини з заводами, вони вже півтора року йдуть", — поділився посадовець.
Він додав, що окрім інвестицій у промисловість, не менш важливими є інвестиції в кадровий потенціал.
"Де наші переваги? Я бачу лише в індустріалізації, відновленні легкої і важкої промисловості, в кадровому потенціалі. Нам потрібні талановиті студенти, інженери, щоб реалізувати інвестиції. Я над цим працюю", — наголосив Віталій Кім.
За його словами, в цьому році вперше від початку повномасштабної війни бюджет керованої ним області став профіцитним, збільшившись на 8%. І цей приріст саме за рахунок нових підприємств, які сплачують податки.
Нещодавно Віталій Кім запропонував посилити систему державної підтримки ВПО.
Крім того, очільник Миколаївської ОВА закликав посилити державну підтримку дитячих будинків.
