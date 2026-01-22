Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Строим крупнейший в Украине индустриальный парк — Ким

Строим крупнейший в Украине индустриальный парк — Ким

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 15:07
Ким анонсировал создание крупнейшего в Украине индустриального парка
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Ким/Facebook

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал создание крупнейшего в Украине индустриального парка.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, комментируя тему экономического восстановления региона и страны в целом.

Реклама
Читайте также:

Ким о новом индустриальном парке

"Вопрос в том, чтобы создать условия для бизнеса. Простые правила. Ты платишь налогов много — ты священная корова, все тебе помогают. Мы здесь выступаем как "бизнес-няни".

Уже зарегистрировали индустриальный парк, самый большой, который будет в Украине. Там сейчас уже 150 га. Это первый раз, когда бизнес передал государству бесплатно земельный участок для того, чтобы там был лицей и технопарк. Есть переговоры с заводами, они уже полтора года идут", — поделился чиновник.

Он добавил, что кроме инвестиций в промышленность, не менее важны инвестиции в кадровый потенциал.

"Где наши преимущества? Я вижу только в индустриализации, восстановлении легкой и тяжелой промышленности, в кадровом потенциале. Нам нужны талантливые студенты, инженеры, чтобы реализовать инвестиции. Я над этим работаю", — подчеркнул Виталий Ким.

По его словам, в этом году впервые с начала полномасштабной войны бюджет управляемой им области стал профицитным, увеличившись на 8%. И этот прирост именно за счет новых предприятий, которые платят налоги.

Недавно Виталий Ким предложил усилить систему государственной поддержки ВПЛ.

Кроме того, глава Николаевской ОВА призвал усилить государственную поддержку детских домов.

Украина Николаевская область Виталий Ким бизнес руководители
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации