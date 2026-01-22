Строим крупнейший в Украине индустриальный парк — Ким
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал создание крупнейшего в Украине индустриального парка.
Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, комментируя тему экономического восстановления региона и страны в целом.
Ким о новом индустриальном парке
"Вопрос в том, чтобы создать условия для бизнеса. Простые правила. Ты платишь налогов много — ты священная корова, все тебе помогают. Мы здесь выступаем как "бизнес-няни".
Уже зарегистрировали индустриальный парк, самый большой, который будет в Украине. Там сейчас уже 150 га. Это первый раз, когда бизнес передал государству бесплатно земельный участок для того, чтобы там был лицей и технопарк. Есть переговоры с заводами, они уже полтора года идут", — поделился чиновник.
Он добавил, что кроме инвестиций в промышленность, не менее важны инвестиции в кадровый потенциал.
"Где наши преимущества? Я вижу только в индустриализации, восстановлении легкой и тяжелой промышленности, в кадровом потенциале. Нам нужны талантливые студенты, инженеры, чтобы реализовать инвестиции. Я над этим работаю", — подчеркнул Виталий Ким.
По его словам, в этом году впервые с начала полномасштабной войны бюджет управляемой им области стал профицитным, увеличившись на 8%. И этот прирост именно за счет новых предприятий, которые платят налоги.
