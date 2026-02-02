Ким: Украинцы не могут годами ждать краха российской экономики

Украинцы не могут годами ждать краха экономики РФ, — Ким
Несмотря на разговоры о том, что российская экономика под давлением санкций может потерпеть крах в течение нескольких лет. У Украины нет времени ждать этого, находясь в состоянии войны.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в материале The Independent.
В Украине нет времени ждать крах РФ
"Российская экономика также страдает, и, по моему мнению, у них есть несколько лет, чтобы начать публично сокращаться. Я думаю, что Россия это знает, но все же у них есть время, а у Украины его нет", — цитирует украинского чиновника британское издание.
Он также отметил общую усталость украинцев, которые вынуждены годами воевать и жить в невыносимых условиях
"Мы истощены, и во-первых, дело не в оружии, дело не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет", — заявил Ким.
На вопрос о его личных приоритетах в мирном плане, глава ОВА ответил, что территории важны, но все же люди важнее.
"Ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа — это наши границы с 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я думаю, победа — это просто остановка войны и определенные гарантии безопасности на будущее, чтобы наши дети имели жизнь, которую мы имели до вторжения", — признал Виталий Ким.
Напомним, до этого Виталий Ким сообщил, что льготы для бизнеса в прифронтовых регионах обязательно должны быть. Это будет способствовать возвращению туда людей.
А ранее глава Николаевской ОГА анонсировал строительство крупнейшего в Украине индустриального парка.
Читайте Новини.LIVE!