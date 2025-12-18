Українці довіряють ГУР під керівництвом Буданова — опитування

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Згідно з результатами опитування, українці довіряють розвідці. Відтак, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке очолює Кирило Буданов, увійшло до 5 найкращих державних інституцій за рівнем балансу довіри та недовіри (53%).

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою "Центру Разумкова" у період з 11 по 18 листопада 2025 року.

Найвищий рівень балансу довіри та недовіри зафіксовано щодо Збройних сил України (86,2%), ДСНС (75,8%), волонтерських організацій (66,8%), добровольчих формувань (63,1%) та ГУР (53%).

Загалом, згідно з оприлюдненими даними, опитані найбільше довіряють ЗСУ (92%), ДСНС (86%), волонтерським організаціям (81%), добровольчим загонам (78%), НГУ (72%), ГУР (71%), ДПСУ (70,5%) та СБУ (65,0%).

Нагадаємо, що окрім інституційної підтримки, соціологи також неодноразово фіксували значну персональну довіру до начальника ГУР Кирила Буданова.

Станом на жовтень 2025 року, за даними дослідження, проведеного на замовлення American Political Services, рейтинг підтримки Буданова в суспільстві — 57,6%.

Нещодавно один із волонтерів пояснив, чому Буданов майже не викликає суперечок серед українців.

