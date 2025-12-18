Украинцы доверяют ГУР под руководством Буданова — опрос

Украинцы доверяют ГУР Буданова — результаты опроса
Согласно результатам опроса, украинцы доверяют разведке. Следовательно, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов, вошло в 5 лучших государственных институтов по уровню баланса доверия и недоверия (53%).
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" в период с 11 по 18 ноября 2025 года.
Насколько украинцы доверяют ГУР под руководством Буданова
Самый высокий уровень баланса доверия и недоверия зафиксирован в отношении Вооруженных сил Украины (86,2%), ГСЧС (75,8%), волонтерских организаций (66,8%), добровольческих формирований (63,1%) и ГУР (53%).
В целом, согласно обнародованным данным, опрошенные больше всего доверяют ВСУ (92%), ГСЧС (86%), волонтерским организациям (81%), добровольческим отрядам (78%), НГУ (72%), ГУР (71%), ГПСУ (70,5%) и СБУ (65,0%).
Напомним, что кроме институциональной поддержки, социологи также неоднократно фиксировали значительное персональное доверие к начальнику ГУР Кириллу Буданову.
По состоянию на октябрь 2025 года, по данным исследования, проведенного по заказу American Political Services, рейтинг поддержки Буданова в обществе — 57,6%.
