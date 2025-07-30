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Українським виробникам зброї частково покриють кредити

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Дата публікації: 30 липня 2025 15:02
Виробникам дронів та РЕБ частково компенсують кредити, — Шмигаль
Виробництво дронів. Ілюстративне фото: baykar

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що минулого тижня відбулися зустрічі з банками задля посилення фінансування української оборонної індустрії. За його словами, вже є перші результати.

Про це Шмигаль написав у Telegram у середу, 30 липня.

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"Сьогодні Уряд, за поданням Міноборони, дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції", — йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що водночас було встановлено розумне обмеження —  витрати за кредитами не більше 10% собівартості. Він пояснив, що новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше та ефективніше.

"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту", — додав Шмигаль.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, Україна та США обговорили спільне виробництво безпілотників.

А Президент України Володимир Зеленський разом із Денисом Шмигалем відвідали оборонне підприємство на Київщині. 

Денис Шмигаль Міністерство оборони дрони війна в Україні РЕБ виробництво зброї
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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