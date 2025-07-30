Виробникам дронів та РЕБ частково компенсують кредити, — Шмигаль

Українським виробникам зброї частково покриють кредити
Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що минулого тижня відбулися зустрічі з банками задля посилення фінансування української оборонної індустрії. За його словами, вже є перші результати.
Про це Шмигаль написав у Telegram у середу, 30 липня.
Українська зброя
"Сьогодні Уряд, за поданням Міноборони, дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції", — йдеться у повідомленні.
Міністр зазначив, що водночас було встановлено розумне обмеження — витрати за кредитами не більше 10% собівартості. Він пояснив, що новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше та ефективніше.
"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту", — додав Шмигаль.
Нагадаємо, Україна та США обговорили спільне виробництво безпілотників.
А Президент України Володимир Зеленський разом із Денисом Шмигалем відвідали оборонне підприємство на Київщині.
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