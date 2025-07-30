Производителям дронов и РЭБ частично компенсируют кредиты, — Шмыгаль

Производство дронов. Иллюстративное фото: baykar

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на прошлой неделе состоялись встречи с банками для усиления финансирования украинской оборонной индустрии. По его словам, уже есть первые результаты.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram в среду, 30 июля.

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"Сегодня Правительство, по представлению Минобороны, позволило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции", — говорится в сообщении.

Министр отметил, что в то же время было установлено разумное ограничение — расходы по кредитам не более 10% себестоимости. Он объяснил, что новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее и эффективнее.

"Масштабируем нашу оборонку. Привлекаем больше ресурсов. Результат — миллионы украинских дронов для фронта", — добавил Шмыгаль.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, Украина и США обсудили совместное производство беспилотников.

А Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Денисом Шмыгалем посетили оборонное предприятие в Киевской области.