Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Український сніданок в Давосі — фоторепортаж Новини.LIVE arrow

Український сніданок в Давосі — фоторепортаж Новини.LIVE

23 січня 2025 14:06
Карина Приходько - Редактор
Український сніданок в Давосі — кадри з форуму
Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум, темою якого стала "Співпраця заради інтелектуальної епохи". В рамках цього заходу у четвер, 23 січня, відбувся Український сніданок, який проводиться щорічно з 2005 року.

Як пройшла подія і хто на ній був присутній, дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE. 

Читайте також:

Український сніданок в Давосі 2025

Як відомо, Український сніданок в Давосі — це традиційний захід в рамках Всесвітнього економічного форуму. Під час цієї зустрічі обговорювали терміновий погляд на те, що змінить глобальний світовий порядок і підкреслить вирішальну роль України в цей момент. 

Український сніданок 2025 у Давосі
Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE
Український сніданок 2025 у Давосі
Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE
Український сніданок 2025 у Давосі
Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE
Український сніданок 2025 у Давосі
Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE
Український сніданок 2025 у Давосі
Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE
Український сніданок 2025 у Давосі
Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, участь в Українському сніданку взяли:

  • генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
  • президент Польщі Анджей Дуда;
  • президент Латвії Едгарс Рінкевичс;
  • президент Фінляндії Александр Стубб;
  • прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо;
  • прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Крім того, на захід прийшла українська військовослужбовиця і назвала слова, які стали важливими для кожного українця.

Також  хвилиною мовчання на Українському сніданку в Давосі вшанували памʼять полеглих захисників України. 

До слова, з 2005 року цей захід в Давосі проводять кожного року. Його головна мета — внесення України в міжнародний порядок денний, а також об'єднання українських та міжнародних лідерів.

Головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука. 

Нагадаємо, під час Українського сніданку генсек НАТО Марк Рютте сказав, що буде з Альянсом, якщо Україна програє війну

Також там виступила сенаторка США, яка заявила, що члени НАТО мають зробити ті внески, які вони пообіцяли, аби війна в Україні закінчилася якнайшвидше. 

Україна Давос Сніданок Економічний форум фоторепортаж

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Понаднормова робота — які правила під час війни

14:28 Студенти та викладачі можуть втратити відстрочку влітку — деталі

14:27 Бізнес очікує на завершення активної фази війни, — Свириденко

14:26 У ДПСУ попередили про черги на КПП — де доведеться затриматись

Термінова новина

14:23 Незаконні винагороди на 13 мільйонів — спіймали посадовців ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:14 Громадян України з другим паспортом можуть не випустити за кордон

14:14 НБУ змінив облікову ставку — що це означає для українців

14:12 Заготівля дров — чи можна рубати дерева на покинутих ділянках

14:10 Дуда хоче, аби Путін сам благав про переговори з Україною

14:06 Український сніданок в Давосі — фоторепортаж Новини.LIVE

14:30 Понаднормова робота — які правила під час війни

14:28 Студенти та викладачі можуть втратити відстрочку влітку — деталі

14:27 Бізнес очікує на завершення активної фази війни, — Свириденко

14:26 У ДПСУ попередили про черги на КПП — де доведеться затриматись

Термінова новина

14:23 Незаконні винагороди на 13 мільйонів — спіймали посадовців ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:14 Громадян України з другим паспортом можуть не випустити за кордон

14:14 НБУ змінив облікову ставку — що це означає для українців

14:12 Заготівля дров — чи можна рубати дерева на покинутих ділянках

14:10 Дуда хоче, аби Путін сам благав про переговори з Україною

14:06 Український сніданок в Давосі — фоторепортаж Новини.LIVE

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати