Український сніданок в Давосі — кадри з форуму

Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE

У швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум, темою якого стала "Співпраця заради інтелектуальної епохи". В рамках цього заходу у четвер, 23 січня, відбувся Український сніданок, який проводиться щорічно з 2005 року.

Як пройшла подія і хто на ній був присутній, дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Читайте також:

Український сніданок в Давосі 2025

Як відомо, Український сніданок в Давосі — це традиційний захід в рамках Всесвітнього економічного форуму. Під час цієї зустрічі обговорювали терміновий погляд на те, що змінить глобальний світовий порядок і підкреслить вирішальну роль України в цей момент.

Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Український сніданок у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, участь в Українському сніданку взяли:

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

президент Польщі Анджей Дуда;

президент Латвії Едгарс Рінкевичс;

президент Фінляндії Александр Стубб;

прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо;

прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Крім того, на захід прийшла українська військовослужбовиця і назвала слова, які стали важливими для кожного українця.

Також хвилиною мовчання на Українському сніданку в Давосі вшанували памʼять полеглих захисників України.

До слова, з 2005 року цей захід в Давосі проводять кожного року. Його головна мета — внесення України в міжнародний порядок денний, а також об'єднання українських та міжнародних лідерів.

Головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука.

Нагадаємо, під час Українського сніданку генсек НАТО Марк Рютте сказав, що буде з Альянсом, якщо Україна програє війну.

Також там виступила сенаторка США, яка заявила, що члени НАТО мають зробити ті внески, які вони пообіцяли, аби війна в Україні закінчилася якнайшвидше.