Український сніданок в Давосі — кадри з форуму

Український сніданок в Давосі — фоторепортаж Новини.LIVE
У швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум, темою якого стала "Співпраця заради інтелектуальної епохи". В рамках цього заходу у четвер, 23 січня, відбувся Український сніданок, який проводиться щорічно з 2005 року.
Як пройшла подія і хто на ній був присутній, дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
Український сніданок в Давосі 2025
Як відомо, Український сніданок в Давосі — це традиційний захід в рамках Всесвітнього економічного форуму. Під час цієї зустрічі обговорювали терміновий погляд на те, що змінить глобальний світовий порядок і підкреслить вирішальну роль України в цей момент.
Як відомо, участь в Українському сніданку взяли:
- генеральний секретар НАТО Марк Рютте;
- президент Польщі Анджей Дуда;
- президент Латвії Едгарс Рінкевичс;
- президент Фінляндії Александр Стубб;
- прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо;
- прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.
Крім того, на захід прийшла українська військовослужбовиця і назвала слова, які стали важливими для кожного українця.
Також хвилиною мовчання на Українському сніданку в Давосі вшанували памʼять полеглих захисників України.
До слова, з 2005 року цей захід в Давосі проводять кожного року. Його головна мета — внесення України в міжнародний порядок денний, а також об'єднання українських та міжнародних лідерів.
Головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука.
Нагадаємо, під час Українського сніданку генсек НАТО Марк Рютте сказав, що буде з Альянсом, якщо Україна програє війну.
Також там виступила сенаторка США, яка заявила, що члени НАТО мають зробити ті внески, які вони пообіцяли, аби війна в Україні закінчилася якнайшвидше.
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