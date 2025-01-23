Украинский завтрак в Давосе — кадры с форума

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

В швейцарском Давосе 20 января начался Всемирный экономический форум, темой которого стало "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи". В рамках этого мероприятия в четверг, 23 января, состоялся Украинский завтрак, который проводится ежегодно с 2005 года.

Как прошло событие и кто на нем присутствовал, смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Как известно, Украинский завтрак в Давосе — это традиционное мероприятие в рамках Всемирного экономического форума. Во время этой встречи обсуждали срочный взгляд на то, что изменит глобальный мировой порядок и подчеркнет решающую роль Украины в этот момент.

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Как известно, участие в Украинском завтраке приняли:

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;

президент Польши Анджей Дуда;

президент Латвии Эдгарс Ринкевичс;

президент Финляндии Александр Стубб;

прем'ер-министр Бельгии Александр Де Кроо;

прем'ер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Кроме того, на мероприятие пришла украинская военнослужащая и назвала слова, которые стали важными для каждого украинца.

Также минутой молчания на Украинском завтраке в Давосе почтили память павших защитников Украины.

Отметим, с 2005 года это мероприятие в Давосе проводят каждый год. Его главная цель — внесение Украины в международную повестку дня, а также объединение украинских и международных лидеров.

Главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Напомним, во время Украинского завтрака генсек НАТО Марк Рютте сказал, что будет с Альянсом, если Украина проиграет войну.

Также там выступила сенатор США, которая заявила, что члены НАТО должны сделать те взносы, которые они пообещали, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее.