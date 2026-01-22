Форум у Давосі має українське коріння — одним з його творців є Богдан Гаврилишин.

Богдан Гаврилишин, один із засновників форуму в Давосі. Фото: Пласт

Майданчик у Давосі, де сьогодні вирішують долі світу, створив українець. Богдан Гаврилишин — легендарний економіст, пластун та співзасновник Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Цьогоріч світ відзначає 100-річчя з дня його народження.

Про маловідомі факти з життя видатного українця розповіли в організації "Пласт".

Від скаута до творця Давосу — історія Богдана Гаврилишина

Його життя — готовий сценарій. Гаврилишин народився в Україні, але під час Другої світової емігрував. У Канаді майбутній геній працював лісорубом. Згодом він став консультантом світових корпорацій.

Богдан Гаврилишин консультував трьох президентів України. Основою його характеру став "Пласт". Він приєднався до скаутів у 10 років і був вірним організації все життя в лавах куреня "Лісові Чорти".

Як народилась ідея Давосу

Ідея форуму народилася в Женеві. В той час Гаврилишин очолював Міжнародний інститут менеджменту і на 25-річчя закладу він запропонував зібрати лідерів саме у Давосі.

Перша зустріч у 1971 році була скромною. Участь коштувала лише 200 франків. Сьогодні ціна елітарності сягає 250 тисяч доларів. Це інвестиція у глобальні рішення. Саме тут у 90-х роках виникла ідея створення G20.

Цікаві факти про Давос

Це найвище місто Європи. Висота — 1560 метрів. Сніг тут часто диктує правила. Саме тут яскраво показує себе гендерна рівність — частка жінок серед делегатів у 2025 році зросла до 30%. Раніше було лише 20%.

Згідно зі звітами ВЕФ Україна показує стійкість. У 2025 році наша країна піднялася в рейтингу — реформи працюють попри війну.

Світ визнає наш потенціал. Богдан Гаврилишин пишався б цим результатом. Його спадщина продовжує жити в кожному успішному кроці держави на міжнародній арені.

