Головна Новини дня Український слід у Давосі — як вихованець "Пласту" подав ідею ВЕФ

Український слід у Давосі — як вихованець "Пласту" подав ідею ВЕФ

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 01:14
Форум у Давосі має українське коріння — одним з його творців є Богдан Гаврилишин.
Богдан Гаврилишин, один із засновників форуму в Давосі. Фото: Пласт

Майданчик у Давосі, де сьогодні вирішують долі світу, створив українець. Богдан Гаврилишин — легендарний економіст, пластун та співзасновник Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Цьогоріч світ відзначає 100-річчя з дня його народження.

Про маловідомі факти з життя видатного українця розповіли в організації "Пласт".

Його життя — готовий сценарій. Гаврилишин народився в Україні, але під час Другої світової емігрував. У Канаді майбутній геній працював лісорубом. Згодом він став консультантом світових корпорацій.

Богдан Гаврилишин консультував трьох президентів України. Основою його характеру став "Пласт". Він приєднався до скаутів у 10 років і був вірним організації все життя в лавах куреня "Лісові Чорти".

Як народилась ідея Давосу

Ідея форуму народилася в Женеві. В той час Гаврилишин очолював Міжнародний інститут менеджменту і на 25-річчя закладу він запропонував зібрати лідерів саме у Давосі.

Перша зустріч у 1971 році була скромною. Участь коштувала лише 200 франків. Сьогодні ціна елітарності сягає 250 тисяч доларів. Це інвестиція у глобальні рішення. Саме тут у 90-х роках виникла ідея створення G20.

Цікаві факти про Давос

Це найвище місто Європи. Висота — 1560 метрів. Сніг тут часто диктує правила. Саме тут яскраво показує себе гендерна рівність — частка жінок серед делегатів у 2025 році зросла до 30%. Раніше було лише 20%. 

Згідно зі звітами ВЕФ Україна показує стійкість. У 2025 році наша країна піднялася в рейтингу — реформи працюють попри війну.

Світ визнає наш потенціал. Богдан Гаврилишин пишався б цим результатом. Його спадщина продовжує жити в кожному успішному кроці держави на міжнародній арені.

Нагадаємо, напередодні у Давосі пройшов другий день саміту. Ось на чому був головний акцент під час обговорень, в тому числі  і війни в Україні.

Також стало відомо, що у Давосі спецпосланець Трампа Стів Віткофф оголосив про зустріч з українською делегацією. Це станеться після зустрічі із диктатором РФ Путіним.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
