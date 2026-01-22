Форум в Давосе имеет украинские корни — одним из его создателей является Богдан Гаврилишин.

Украинский след в Давосе — воспитанник "Пласта" подал идею ВЭФ
Площадку в Давосе, где сегодня решают судьбы мира, создал украинец. Богдан Гаврилишин — легендарный экономист, пластун и соучредитель Всемирного экономического форума (ВЭФ). В этом году мир отмечает 100-летие со дня его рождения.
О малоизвестных фактах из жизни выдающегося украинца рассказали в организации "Пласт".
От скаута до создателя Давоса — история Богдана Гаврилишина
Его жизнь — готовый сценарий. Гаврилишин родился в Украине, но во время Второй мировой эмигрировал. В Канаде будущий гений работал лесорубом. Впоследствии он стал консультантом мировых корпораций.
Богдан Гаврилишин консультировал трех президентов Украины. Основой его характера стал "Пласт". Он присоединился к скаутам в 10 лет и был верен организации всю жизнь в рядах куреня "Лесные Черти".
Как родилась идея Давоса
Идея форума родилась в Женеве. В то время Гаврилишин возглавлял Международный институт менеджмента и на 25-летие заведения он предложил собрать лидеров именно в Давосе.
Первая встреча в 1971 году была скромной. Участие стоило всего 200 франков. Сегодня цена элитарности достигает 250 тысяч долларов. Это инвестиция в глобальные решения. Именно здесь в 90-х годах возникла идея создания G20.
Интересные факты о Давосе
Это самый высокий город Европы. Высота — 1560 метров. Снег здесь часто диктует правила. Именно здесь ярко показывает себя гендерное равенство — доля женщин среди делегатов в 2025 году выросла до 30%. Ранее было только 20%.
Согласно отчетам ВЭФ Украина показывает устойчивость. В 2025 году наша страна поднялась в рейтинге — реформы работают несмотря на войну.
Мир признает наш потенциал. Богдан Гаврилишин гордился бы этим результатом. Его наследие продолжает жить в каждом успешном шаге государства на международной арене.
Напомним, накануне в Давосе прошел второй день саммита. Вот на чем был главный акцент во время обсуждений, в том числе и войны в Украине.
Также стало известно, что в Давосе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф объявил о встрече с украинской делегацией. Это произойдет после встречи с диктатором РФ Путиным.
