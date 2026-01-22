Богдан Гаврилишин, один из основателей форума в Давосе. Фото: Пласт

Площадку в Давосе, где сегодня решают судьбы мира, создал украинец. Богдан Гаврилишин — легендарный экономист, пластун и соучредитель Всемирного экономического форума (ВЭФ). В этом году мир отмечает 100-летие со дня его рождения.

О малоизвестных фактах из жизни выдающегося украинца рассказали в организации "Пласт".

От скаута до создателя Давоса — история Богдана Гаврилишина

Его жизнь — готовый сценарий. Гаврилишин родился в Украине, но во время Второй мировой эмигрировал. В Канаде будущий гений работал лесорубом. Впоследствии он стал консультантом мировых корпораций.

Богдан Гаврилишин консультировал трех президентов Украины. Основой его характера стал "Пласт". Он присоединился к скаутам в 10 лет и был верен организации всю жизнь в рядах куреня "Лесные Черти".

Как родилась идея Давоса

Идея форума родилась в Женеве. В то время Гаврилишин возглавлял Международный институт менеджмента и на 25-летие заведения он предложил собрать лидеров именно в Давосе.

Первая встреча в 1971 году была скромной. Участие стоило всего 200 франков. Сегодня цена элитарности достигает 250 тысяч долларов. Это инвестиция в глобальные решения. Именно здесь в 90-х годах возникла идея создания G20.

Интересные факты о Давосе

Это самый высокий город Европы. Высота — 1560 метров. Снег здесь часто диктует правила. Именно здесь ярко показывает себя гендерное равенство — доля женщин среди делегатов в 2025 году выросла до 30%. Ранее было только 20%.

Согласно отчетам ВЭФ Украина показывает устойчивость. В 2025 году наша страна поднялась в рейтинге — реформы работают несмотря на войну.

Мир признает наш потенциал. Богдан Гаврилишин гордился бы этим результатом. Его наследие продолжает жить в каждом успешном шаге государства на международной арене.

