Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинский след в Давосе — воспитанник "Пласта" подал идею ВЭФ

Украинский след в Давосе — воспитанник "Пласта" подал идею ВЭФ

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 01:14
Форум в Давосе имеет украинские корни — одним из его создателей является Богдан Гаврилишин.
Богдан Гаврилишин, один из основателей форума в Давосе. Фото: Пласт

Площадку в Давосе, где сегодня решают судьбы мира, создал украинец. Богдан Гаврилишин — легендарный экономист, пластун и соучредитель Всемирного экономического форума (ВЭФ). В этом году мир отмечает 100-летие со дня его рождения.

О малоизвестных фактах из жизни выдающегося украинца рассказали в организации "Пласт".

Реклама
Читайте также:

От скаута до создателя Давоса — история Богдана Гаврилишина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Его жизнь — готовый сценарий. Гаврилишин родился в Украине, но во время Второй мировой эмигрировал. В Канаде будущий гений работал лесорубом. Впоследствии он стал консультантом мировых корпораций.

Богдан Гаврилишин консультировал трех президентов Украины. Основой его характера стал "Пласт". Он присоединился к скаутам в 10 лет и был верен организации всю жизнь в рядах куреня "Лесные Черти".

Как родилась идея Давоса

Идея форума родилась в Женеве. В то время Гаврилишин возглавлял Международный институт менеджмента и на 25-летие заведения он предложил собрать лидеров именно в Давосе.

Первая встреча в 1971 году была скромной. Участие стоило всего 200 франков. Сегодня цена элитарности достигает 250 тысяч долларов. Это инвестиция в глобальные решения. Именно здесь в 90-х годах возникла идея создания G20.

Интересные факты о Давосе

Это самый высокий город Европы. Высота — 1560 метров. Снег здесь часто диктует правила. Именно здесь ярко показывает себя гендерное равенство — доля женщин среди делегатов в 2025 году выросла до 30%. Ранее было только 20%.

Согласно отчетам ВЭФ Украина показывает устойчивость. В 2025 году наша страна поднялась в рейтинге — реформы работают несмотря на войну.

Мир признает наш потенциал. Богдан Гаврилишин гордился бы этим результатом. Его наследие продолжает жить в каждом успешном шаге государства на международной арене.

Напомним, накануне в Давосе прошел второй день саммита. Вот на чем был главный акцент во время обсуждений, в том числе и войны в Украине.

Также стало известно, что в Давосе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф объявил о встрече с украинской делегацией. Это произойдет после встречи с диктатором РФ Путиным.

украинцы Украина история Давос саммит в Давосе 2026
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации