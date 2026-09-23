Товар на складах у Європі. Ілюстративне фото: Getty Images

Українські компанії почали вивозити свої товари на митні склади в європейських країнах. Наразі такі випадки є поодинокими через високу вартість зворотної логістики. Водночас цей варіант розглядають як резервний для українського бізнесу.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Українські компанії вивозять товари на митні склади Європи

За словами Тараса Висоцького, українські компанії вже почали розміщувати свої товари на митних складах у європейських країнах. Водночас такі випадки поки є поодинокими через високу вартість зворотної логістики.

Міністр зазначив, що цей сценарій вивчається як резервний. За його словами, розміщення української продукції на митних складах також має позитивний економічний ефект для країн-партнерів, оскільки передбачає використання їхньої інфраструктури та оплату відповідних послуг.

Водночас продукція, яка перебуває на митному складі або має інші обмеження, не отримує вільного доступу до ринку відповідної країни. Висоцький пояснив:

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"Країнам-партнерам це плюсовий економічний ефект. Тому що це більше використання інфраструктури, оплата, інше. Тобто тут негативу ніякого немає. Тим більше коли продукція на митному складі чи з іншими обмеженнями, вона не матиме право вільного доступу до ринку цієї країни".

Бізнес може орендувати або викупити державні об'єкти

Окрім цього, бізнес має змогу орендувати або викупити комунальні та державні об’єкти на аукціонах за ринковими цінами. Це дає можливість зберегти власне виробництво та потужності.

За словами міністра, відповідні об’єкти вже проінвентаризували та сформували їх переліки. Водночас ці списки не перебувають у відкритому доступі.

Комунікація з бізнесом щодо таких об’єктів відбувається через профільні асоціації. Вони спілкуються з представниками бізнесу у закритому режимі, зазначив Висоцький.

Міністр також пояснив, що відповідні переліки вже сформовані, однак отримати до них відкритий доступ наразі неможливо:

"Є проведена інвентаризація, є складені ці переліки (обʼєктів, — ред.). Їх немає у відкритому доступі. Комунікація відбувається через профільні асоціації, вони спілкуються в закритому режимі".

Новини.LIVE інформували, що Норвегія може стати ключовим донором Фонду страхування воєнних ризиків для українського бізнесу. У проєкті держбюджету на 2027 рік уже передбачили понад 1 млрд доларів на його наповнення. Також Україна та Норвегія обговорили посилення ППО й притягнення Росії до відповідальності за збитки.

Новини.LIVE також писали, що релоковані через війну підприємства стикаються з труднощами зі страхуванням воєнних ризиків та отриманням кредитів. Після переїзду бізнесу складніше отримати фінансування через проблеми із заставою та фінансовим станом. Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність забезпечити такі компанії доступними коштами для збереження підприємств і трудових колективів.