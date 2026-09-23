Товар на складах в Европе. Иллюстративное фото: Getty Images

Украинские компании начали вывозить свои товары на таможенные склады в европейских странах. Пока что такие случаи носят единичный характер из-за высокой стоимости обратной логистики. В то же время этот вариант рассматривается как резервный для украинского бизнеса.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Украинские компании вывозят товары на таможенные склады Европы

По словам Тараса Высоцкого, украинские компании уже начали размещать свои товары на таможенных складах в европейских странах. В то же время такие случаи пока носят единичный характер из-за высокой стоимости обратной логистики.

Министр отметил, что этот сценарий изучается в качестве резервного. По его словам, размещение украинской продукции на таможенных складах также имеет положительный экономический эффект для стран-партнеров, поскольку предполагает использование их инфраструктуры и оплату соответствующих услуг.

В то же время продукция, которая находится на таможенном складе или имеет другие ограничения, не получает свободного доступа к рынку соответствующей страны. Высоцкий пояснил:

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"Для стран-партнеров это положительный экономический эффект. Потому что это более активное использование инфраструктуры, оплата и прочее. То есть здесь нет никакого негатива. Тем более, когда продукция находится на таможенном складе или имеет другие ограничения, она не будет иметь права свободного доступа на рынок этой страны".

Бизнес может арендовать или выкупить государственные объекты

Кроме того, бизнес имеет возможность арендовать или выкупить коммунальные и государственные объекты на аукционах по рыночным ценам. Это позволяет сохранить собственное производство и мощности.

По словам министра, соответствующие объекты уже проинвентаризированы, и составлены их перечни. В то же время эти списки не находятся в открытом доступе.

Взаимодействие с бизнесом по поводу таких объектов происходит через профильные ассоциации. Они общаются с представителями бизнеса в закрытом режиме, отметил Высоцкий.

Министр также пояснил, что соответствующие списки уже сформированы, однако получить к ним открытый доступ пока невозможно:

"Проведена инвентаризация, составлены эти списки (объектов, — ред.). Их нет в открытом доступе. Коммуникация происходит через профильные ассоциации, они общаются в закрытом режиме".

Новини.LIVE сообщали, что Норвегия может стать ключевым донором Фонда страхования военных рисков для украинского бизнеса. В проекте госбюджета на 2027 год уже предусмотрено более 1 млрд долларов на его наполнение. Также Украина и Норвегия обсудили укрепление ПВО и привлечение России к ответственности за ущерб.

Новини.LIVE также писали, что перемещенные из-за войны предприятия сталкиваются с трудностями при страховании военных рисков и получении кредитов. После переезда бизнеса сложнее получить финансирование из-за проблем с залогом и финансовым состоянием. Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о необходимости обеспечить такие компании доступными средствами для сохранения предприятий и трудовых коллективов.