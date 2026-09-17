Корецкий обсудил с послом Норвегии фонд страхования военных рисков

Рабочая встреча в Кабинете министров Украины. Фото: Корецкий/Telegram

17 сентября 2026 года премьер-министр Украины Сергей Корецкий принял посла Норвегии в Украине Ларса Рагнара Хансена. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Норвегией в сфере безопасности, экономики и привлечения России к ответственности.

Об этом сообщил Корецкий в Telegram, передает Новини.LIVE.

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Фонд страхования военных рисков

Особое внимание в ходе беседы было уделено экономическим вопросам и поддержке украинского бизнеса. Правительство работает над созданием Фонда страхования военных рисков.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год уже предусмотрено более 1 млрд долларов на пополнение фонда.

Укрепление ПВО Украины

Еще одним вопросом встречи стало укрепление противовоздушной обороны Украины и защита людей от российских атак.

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Ответственность России за ущерб

Корецкий и Хансен также обсудили пути привлечения России к ответственности за совершенные преступления и причиненный Украине ущерб.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские атаки все чаще наносят удары не только по критической инфраструктуре, но и по предприятиям, складам, логистическим центрам и топливным объектам, что приводит к большим затратам и остановке работы бизнеса. Чтобы предприниматели могли быстрее оправиться после ударов, правительство расширило действующую программу страхования военных рисков и упростило условия получения компенсаций.

Также Новини.LIVE писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 9 сентября, в среду, провел встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров. Стороны обсудили развитие антибаллистической программы FREYJA и совместную защиту европейского неба от воздушных угроз.