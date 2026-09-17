Корецький обговорив із послом Норвегії фонд страхування воєнних ризиків

Робоча зустріч у Кабінеті Міністрів України. Фото: Корецький/Telegram

17 вересня 2026 року прем’єр-міністр України Сергій Корецький прийняв Посла Норвегії в Україні Ларса Рагнара Хансена. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю між Україною та Норвегією у сфері безпеки, економіки та притягнення Росії до відповідальності.

Про це повідомив Корецький у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Фонд страхування воєнних ризиків

Окрему увагу під час розмови приділили економічним питанням і підтримці українського бізнесу. Уряд працює над створенням Фонду страхування воєнних ризиків.

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік уже передбачили понад 1 млрд доларів на наповнення фонду.

Посилення ППО України

Ще одним питанням зустрічі стало зміцнення протиповітряної оборони України та захист людей від російських атак.

Читайте також:

Відповідальність Росії за збитки

Корецький і Хансен також обговорили шляхи притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини та завдані Україні збитки.

Що відомо про співпрацю України та Норвегії

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські атаки все частіше б’ють не лише по критичній інфраструктурі, а й по підприємствах, складах, логістичних центрах та паливних об’єктах, що призводить до великих витрат та зупинки роботи бізнесу. Щоб підприємці могли швидше оговтуватися після ударів, уряд розширив чинну програму страхування воєнних ризиків і спростив умови отримання компенсацій.

Також Новини.LIVE писали про те, що президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 9 вересня, в середу, провів зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Сторони обговорили розвиток антибалістичної програми FREYJA та спільний захист європейського неба від повітряних загроз.