Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські зірки відреагували на теплий прийом Путіна на Алясці

Українські зірки відреагували на теплий прийом Путіна на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 13:12
Що думають про саміт на Алясці українські зірки
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Reuters

Без України ніхто нічого не вирішить у питанні щодо завершення війни. Проте хотілося б, щоб результат перемовин президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці був на користь України.

Про це заявив соліст українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя кореспонденту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що думають про саміт на Алясці українські зірки

"Я спав, я нічого не чекаю. Тому що, якщо я і чекаю новин, то це від українських військових, які працюють на передовій, і нашого президента, який артикулює чіткі позиції, з якими я солідарний. Тому важливо, про що вони говорять, звісно. Важливо, який буде з цього результат, хочеться, щоб він був на користь України. Але зрештою, ніхто без нас нічого не вирішить, і це вже доведено протягом цих чотирьох років війни", — заявив Тополя.

Українська співачка і композиторка Світлана Тарабарова розповіла, що їй було дуже боляче спостерігати за тим, як Трамп простелив терористу Путіну червону доріжку, проте вона розповіла, що насправді це такі правила прийому на військових базах у США.

"Ми звичайно ж не очікували ні на яке диво. Нам треба тільки боротися далі, не здаватися. Приймати відкрито терориста, тиснути йому руку... Я відчуваю небезпеку", — додала вона.

Співак і автор пісень Влад Дарвін наголосив, що світ має об’єднуватися проти зла і за Україну. 

"Я не спав до 3:00 ночі і я дійсно читав усі оперативні новини. Єдине, що я хочу сказати  я бажаю витримки, сили нашому президентові. Я хочу подякувати усім небайдужим американцям, які вийшли на демонстрації й передали полум’яний привіт російському президентові. І я вірю в те, що світ все ж таки об’єднає свої зусилля", — каже співак.

Заслужена артистка України, співачка та акторка Антоніна Матвієнко розповіла, що не чекала результатів переговорів, а лягла спати.

"Я спала. Ми вже третій рік живемо надіями, а потім стільки було розчарувань, що я навіть випила снодійне, щоб лягти спати і не знати. Не вистачало третьої сторони — це нашого президента", — розповіла Матвієнко.

Нагадаємо, попри те, що Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США Дональд Трамп під час зустрічі надав йому почесну варту і червону доріжку.

Після саміту Трамп анонсував тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним. А також під час телефонної розмови повідомив Зеленському, що Путін не демонструє готовності до припинення вогню.

Зеленський зі свого боку заявив, що в понеділок проведе зустріч із Трампом у Вашингтоні.

володимир путін переговори Дональд Трамп Світлана Тарабарова Тарас Тополя
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації