Що думають про саміт на Алясці українські зірки

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Reuters

Без України ніхто нічого не вирішить у питанні щодо завершення війни. Проте хотілося б, щоб результат перемовин президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці був на користь України.

Про це заявив соліст українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя кореспонденту Новини.LIVE.

"Я спав, я нічого не чекаю. Тому що, якщо я і чекаю новин, то це від українських військових, які працюють на передовій, і нашого президента, який артикулює чіткі позиції, з якими я солідарний. Тому важливо, про що вони говорять, звісно. Важливо, який буде з цього результат, хочеться, щоб він був на користь України. Але зрештою, ніхто без нас нічого не вирішить, і це вже доведено протягом цих чотирьох років війни", — заявив Тополя.

Українська співачка і композиторка Світлана Тарабарова розповіла, що їй було дуже боляче спостерігати за тим, як Трамп простелив терористу Путіну червону доріжку, проте вона розповіла, що насправді це такі правила прийому на військових базах у США.

"Ми звичайно ж не очікували ні на яке диво. Нам треба тільки боротися далі, не здаватися. Приймати відкрито терориста, тиснути йому руку... Я відчуваю небезпеку", — додала вона.

Співак і автор пісень Влад Дарвін наголосив, що світ має об’єднуватися проти зла і за Україну.

"Я не спав до 3:00 ночі і я дійсно читав усі оперативні новини. Єдине, що я хочу сказати — я бажаю витримки, сили нашому президентові. Я хочу подякувати усім небайдужим американцям, які вийшли на демонстрації й передали полум’яний привіт російському президентові. І я вірю в те, що світ все ж таки об’єднає свої зусилля", — каже співак.

Заслужена артистка України, співачка та акторка Антоніна Матвієнко розповіла, що не чекала результатів переговорів, а лягла спати.

"Я спала. Ми вже третій рік живемо надіями, а потім стільки було розчарувань, що я навіть випила снодійне, щоб лягти спати і не знати. Не вистачало третьої сторони — це нашого президента", — розповіла Матвієнко.

Нагадаємо, попри те, що Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США Дональд Трамп під час зустрічі надав йому почесну варту і червону доріжку.

Після саміту Трамп анонсував тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним. А також під час телефонної розмови повідомив Зеленському, що Путін не демонструє готовності до припинення вогню.

Зеленський зі свого боку заявив, що в понеділок проведе зустріч із Трампом у Вашингтоні.