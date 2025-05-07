В Україні виробники хочуть експортувати зброю — яка причина

Виробництво зброї. Ілюстративне фото: EPA

Українські виробники зброї просять дозволу в уряду на експорт. Причиною цього є нестача державних закупівель всередині країни.

Про це розповів колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі Ранок.LIVE у середу, 7 травня.

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Експорт зброї з України

"Я чув багато звернень виробників зброї, щоби уряд дозволив експорт цієї зброї, якщо він не зможе закуповувати в достатніх обсягах її для потреб українського війська. Тому я вважаю, що ситуація, яка склалася, — і це нормальний вихід з неї", — сказав Омелян.

За його словами, в Україні хронічно не вистачає тих же дронів, попри всі урядові та владні ініціативи. Зокрема, батальйон де він проходив службу, зараз на дуже гарячих напрямках, та вони змушені купувати дрони за власний кошт. Тому організація експорту з країни створить публічний ризик.

"Наші партнери можуть сказати: "Якщо у вас там все добре і ви вже зброю експортуєте й на ній заробляєте, то, напевно, ми будемо допомагати вам менше". Сподіваюся, ми до цього підійдемо зважено, але настрій на ринку зброї такий, що для того, аби вижити, треба дозволити експортувати", — додав ексміністр.

Нагадаємо, у Києві на виставці показали нове сучасне українське озброєння.

Також ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виробництво зброї зросло майже в три рази.