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У Києві на виставці показали нове українське озброєння — фото

6 травня 2025 22:25
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві відбулася виставка українського озброєння — фото
Українські дрони. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

До Дня піхотинця в Києві у вівторок, 6 травня, триває виставка новітніх зразків українського озброєння. На ній представлені, зокрема, далекобійні дрони.

На місці побувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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На виставці представлено український безпілотник "Булава", який розробила українсько-чеська компанія UAC.

Він оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною, маса якої становить 3,6 кг. Дрон може вражати цілі в радіусі до 60 кілометрів.

дрон Булава показали у Києві
Дрон "Булава". Фото: Новини.LIVE

Також відвідувачам показали наземний український безпілотник TerMIT, вантажність якого до 300 кг і запас ходу до 20 кілометрів. Він здатний розвинути швидкість до 10 км/год.

Його українські воїни вже активно використовують на фронті, встановлюючи великокаліберні кулемети.

Наземний безпілотник "Терміт" показали на виставці у Києві
Дрон "Терміт". Фото: Новини.LIVE

Водночас відвідувачам показали ударний безпілотник FP-1, який неодноразово викликав паніку у ворожих ЗМІ. Станом на зараз у відкритому доступі немає його точних характеристик.

Український дрон FP-1 показали на виставці - фото
Дрон FP-1. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на виставці встановили макет української самохідної артилерійської установки "Богдана", яка здатна знищувати цілі на відстані до 42 кілометрів.

Макет САУ "Богдана" показали на виставці озброєння
САУ "Богдана". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський анонсував збільшення виробництва дронів та постачання їх на поле бою.

Також стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення України внутрішнє виробництво озброєнь зросло в майже три рази.

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