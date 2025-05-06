У Києві відбулася виставка українського озброєння — фото

У Києві на виставці показали нове українське озброєння — фото
До Дня піхотинця в Києві у вівторок, 6 травня, триває виставка новітніх зразків українського озброєння. На ній представлені, зокрема, далекобійні дрони.
На місці побувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.
Виставка української зброї
На виставці представлено український безпілотник "Булава", який розробила українсько-чеська компанія UAC.
Він оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною, маса якої становить 3,6 кг. Дрон може вражати цілі в радіусі до 60 кілометрів.
Також відвідувачам показали наземний український безпілотник TerMIT, вантажність якого до 300 кг і запас ходу до 20 кілометрів. Він здатний розвинути швидкість до 10 км/год.
Його українські воїни вже активно використовують на фронті, встановлюючи великокаліберні кулемети.
Водночас відвідувачам показали ударний безпілотник FP-1, який неодноразово викликав паніку у ворожих ЗМІ. Станом на зараз у відкритому доступі немає його точних характеристик.
Крім того, на виставці встановили макет української самохідної артилерійської установки "Богдана", яка здатна знищувати цілі на відстані до 42 кілометрів.
Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський анонсував збільшення виробництва дронів та постачання їх на поле бою.
Також стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення України внутрішнє виробництво озброєнь зросло в майже три рази.
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