У Києві відбулася виставка українського озброєння — фото

Українські дрони. Фото: Новини.LIVE

До Дня піхотинця в Києві у вівторок, 6 травня, триває виставка новітніх зразків українського озброєння. На ній представлені, зокрема, далекобійні дрони.

На місці побувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Виставка української зброї

На виставці представлено український безпілотник "Булава", який розробила українсько-чеська компанія UAC.

Він оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною, маса якої становить 3,6 кг. Дрон може вражати цілі в радіусі до 60 кілометрів.

Дрон "Булава". Фото: Новини.LIVE

Також відвідувачам показали наземний український безпілотник TerMIT, вантажність якого до 300 кг і запас ходу до 20 кілометрів. Він здатний розвинути швидкість до 10 км/год.

Його українські воїни вже активно використовують на фронті, встановлюючи великокаліберні кулемети.

Дрон "Терміт". Фото: Новини.LIVE

Водночас відвідувачам показали ударний безпілотник FP-1, який неодноразово викликав паніку у ворожих ЗМІ. Станом на зараз у відкритому доступі немає його точних характеристик.

Дрон FP-1. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на виставці встановили макет української самохідної артилерійської установки "Богдана", яка здатна знищувати цілі на відстані до 42 кілометрів.

САУ "Богдана". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський анонсував збільшення виробництва дронів та постачання їх на поле бою.

Також стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення України внутрішнє виробництво озброєнь зросло в майже три рази.