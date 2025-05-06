Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Киеве на выставке показали новое украинское вооружение — фото arrow

В Киеве на выставке показали новое украинское вооружение — фото

6 мая 2025 22:25
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве состоялась выставка украинского вооружения — фото
Украинские дроны. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Ко Дню пехотинца в Киеве во вторник, 6 мая, проходит выставка новейших образцов украинского вооружения. На ней представлены, в частности, дальнобойные дроны.

На месте побывала корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Выставка украинского оружия

На выставке представлен украинский беспилотник "Булава", который разработала украинско-чешская компания UAC.

Он оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью, масса которой составляет 3,6 кг. Дрон может поражать цели в радиусе до 60 километров.

дрон Булава показали у Києві
Дрон "Булава". Фото: Новини.LIVE

Также посетителям показали наземный украинский беспилотник TerMIT, грузоподъемность которого до 300 кг и запас хода до 20 километров. Он способен развить скорость до 10 км/ч.

Его украинские воины уже активно используют на фронте, устанавливая крупнокалиберные пулеметы.

Наземний безпілотник "Терміт" показали на виставці у Києві
Дрон "Термит". Фото: Новини.LIVE

В то же время посетителям показали ударный беспилотник FP-1, который неоднократно вызывал панику во вражеских СМИ. По состоянию на сейчас в открытом доступе нет его точных характеристик.

Український дрон FP-1 показали на виставці - фото
Дрон FP-1 Фото: Новини.LIVE

Кроме того, на выставке установили макет украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", которая способна уничтожать цели на расстоянии до 42 километров.

Макет САУ "Богдана" показали на виставці озброєння
САУ "Богдана" Фото: Новини.LIVE

Напомним, в конце марта Зеленский анонсировал увеличение производства дронов и поставки их на поле боя.

Также стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Украины внутреннее производство вооружений выросло почти в три раза.

Киев оружие ракеты дроны производство оружия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама