В Киеве состоялась выставка украинского вооружения — фото

Украинские дроны. Фото: Новини.LIVE

Ко Дню пехотинца в Киеве во вторник, 6 мая, проходит выставка новейших образцов украинского вооружения. На ней представлены, в частности, дальнобойные дроны.

На месте побывала корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

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Выставка украинского оружия

На выставке представлен украинский беспилотник "Булава", который разработала украинско-чешская компания UAC.

Он оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью, масса которой составляет 3,6 кг. Дрон может поражать цели в радиусе до 60 километров.

Дрон "Булава". Фото: Новини.LIVE

Также посетителям показали наземный украинский беспилотник TerMIT, грузоподъемность которого до 300 кг и запас хода до 20 километров. Он способен развить скорость до 10 км/ч.

Его украинские воины уже активно используют на фронте, устанавливая крупнокалиберные пулеметы.

Дрон "Термит". Фото: Новини.LIVE

В то же время посетителям показали ударный беспилотник FP-1, который неоднократно вызывал панику во вражеских СМИ. По состоянию на сейчас в открытом доступе нет его точных характеристик.

Дрон FP-1 Фото: Новини.LIVE

Кроме того, на выставке установили макет украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", которая способна уничтожать цели на расстоянии до 42 километров.

САУ "Богдана" Фото: Новини.LIVE

Напомним, в конце марта Зеленский анонсировал увеличение производства дронов и поставки их на поле боя.

Также стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Украины внутреннее производство вооружений выросло почти в три раза.