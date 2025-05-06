В Киеве состоялась выставка украинского вооружения — фото

В Киеве на выставке показали новое украинское вооружение — фото
Ко Дню пехотинца в Киеве во вторник, 6 мая, проходит выставка новейших образцов украинского вооружения. На ней представлены, в частности, дальнобойные дроны.
На месте побывала корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.
Выставка украинского оружия
На выставке представлен украинский беспилотник "Булава", который разработала украинско-чешская компания UAC.
Он оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью, масса которой составляет 3,6 кг. Дрон может поражать цели в радиусе до 60 километров.
Также посетителям показали наземный украинский беспилотник TerMIT, грузоподъемность которого до 300 кг и запас хода до 20 километров. Он способен развить скорость до 10 км/ч.
Его украинские воины уже активно используют на фронте, устанавливая крупнокалиберные пулеметы.
В то же время посетителям показали ударный беспилотник FP-1, который неоднократно вызывал панику во вражеских СМИ. По состоянию на сейчас в открытом доступе нет его точных характеристик.
Кроме того, на выставке установили макет украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", которая способна уничтожать цели на расстоянии до 42 километров.
Напомним, в конце марта Зеленский анонсировал увеличение производства дронов и поставки их на поле боя.
Также стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Украины внутреннее производство вооружений выросло почти в три раза.
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