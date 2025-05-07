В Украине производители хотят экспортировать оружие - какая причина

Производство оружия. Иллюстративное фото: EPA

Украинские производители оружия просят разрешения у правительства на экспорт. Причиной этого является недостаток государственных закупок внутри страны.

Об этом рассказал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире Ранок.LIVE в среду, 7 мая.

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Экспорт оружия из Украины

"Я слышал много обращений производителей оружия, чтобы правительство разрешило экспорт этого оружия, если оно не сможет закупать в достаточных объемах его для нужд украинской армии. Поэтому я считаю, что ситуация, которая сложилась — и это нормальный выход из нее", — сказал Омелян.

По его словам, в Украине хронически не хватает тех же дронов, несмотря на все правительственные и властные инициативы. В частности, батальон где он проходил службу сейчас на очень горячих направлениях и они вынуждены покупать дроны за свой счет. Поэтому в то же время организовывать экспорт из страны создаст публичный риск.

"Наши партнеры могут сказать "Если у вас там все хорошо и вы уже оружие экспортируете и на нем зарабатываете, то наверняка мы будем помогать вам меньше". Надеюсь, мы к этому подойдем взвешенно, но настроение на рынке оружия такой что для того чтобы выжить — надо позволить экспортировать", — добавил экс-министр.

Напомним, в Киеве на выставке показали новое современное украинское вооружение.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину производство оружия выросло почти в три раза.