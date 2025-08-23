Відео
Українські студенти в Единбурзі виступили проти Навальної — чому

Українські студенти в Единбурзі виступили проти Навальної — чому

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 02:01
В Единбурзі українські студенти нагадали Юлії Навальній висловлювання її чоловіка стосовно окупованого Криму
Акція українських студентів в Единбурзі проти Юлії навальної. Фото: Кадр з відео

В шотландському Единбурзі відбулась акція протесту українських студентів, що навчаються у місцевих вишах. Вони виступили проти презентації у місті книги "Патріот", яку написала Юлія Навальна та присвятила своєму чоловікові.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

В чому суть претензій українських студентів до Навальної

Річ у тому, що у своїх мемуарах Юлія обходить тематику окупації та анексії Криму з боку РФ та цинічних коментарів її чоловіка Олексія на цю тему. Крім того, в мемуарах не згадується і тема російської агресії на Донбасі у 2014 році. 

Українські студенти на своїх плакатах нагадали Юлії та шотландцям, що Олексій називав Крим "не бутербродом". У своєму інтерв'ю на "Эхо Москвы" Олексій зазначив, що в Криму треба провести ще один референдум.

"Крим — це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? З точки зору політики й відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз у Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний", — сказав тоді Навальний. 

Крім того, в інтерв'ю він сам собі заперечував і додавав, що "Крим — тих людей, які живуть у Криму і він залишиться частиною Росії й більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України". 

Раніше ми повідомляли, що двоє молодих жителів Криму віком 21 та 22 роки повернулися на підконтрольну Україні територію. Це сталося в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

А ще ЗСУ знову завдали нищівного удару по окупованому Криму. Цього разу було знищено щонайменше п'ять безпілотників, за допомогою яких окупанти РФ проводять надводну розвідку у Чорному морі.

Крим студенти Олексій Навальний протести Шотландія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
