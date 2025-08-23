В Единбурзі українські студенти нагадали Юлії Навальній висловлювання її чоловіка стосовно окупованого Криму

Акція українських студентів в Единбурзі проти Юлії навальної. Фото: Кадр з відео

В шотландському Единбурзі відбулась акція протесту українських студентів, що навчаються у місцевих вишах. Вони виступили проти презентації у місті книги "Патріот", яку написала Юлія Навальна та присвятила своєму чоловікові.

В чому суть претензій українських студентів до Навальної

Річ у тому, що у своїх мемуарах Юлія обходить тематику окупації та анексії Криму з боку РФ та цинічних коментарів її чоловіка Олексія на цю тему. Крім того, в мемуарах не згадується і тема російської агресії на Донбасі у 2014 році.

Українські студенти на своїх плакатах нагадали Юлії та шотландцям, що Олексій називав Крим "не бутербродом". У своєму інтерв'ю на "Эхо Москвы" Олексій зазначив, що в Криму треба провести ще один референдум.

"Крим — це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? З точки зору політики й відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз у Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний", — сказав тоді Навальний.

Крім того, в інтерв'ю він сам собі заперечував і додавав, що "Крим — тих людей, які живуть у Криму і він залишиться частиною Росії й більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України".

