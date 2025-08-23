Видео
Украинцы в Эдинбурге выступили против Юлии Навальной — почему

Украинцы в Эдинбурге выступили против Юлии Навальной — почему

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 02:01
В Эдинбурге украинские студенты напомнили Юлии Навальной высказывания ее мужа относительно оккупированного Крыма
Акция украинских студентов в Эдинбурге против Юлии Навальной в Эдинбурге. Фото: Кадр из видео

В шотландском Эдинбурге состоялась акция протеста украинских студентов, обучающихся в местных вузах. Они выступили против презентации в городе книги "Патриот", которую написала Юлия Навальная и посвятила своему мужу.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

В чем суть претензий украинских студентов к Навальной

Дело в том, что в своих мемуарах Юлия обходит тематику оккупации и аннексии Крыма со стороны РФ и циничных комментариев ее мужа Алексея на эту тему. Кроме того, в мемуарах не упоминается и тема российской агрессии на Донбассе в 2014 году.

Украинские студенты на своих плакатах напомнили Юлии и шотландцам, что Алексей называл Крым "не бутербродом". В своем интервью на "Эхо Москвы" Алексей отметил, что в Крыму надо провести еще один референдум.

"Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", — сказал тогда Навальный.

Кроме того, в интервью он сам себе возражал и добавлял, что "Крым — тех людей, которые живут в Крыму и он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

Ранее мы сообщали, что двое молодых жителей Крыма в возрасте 21 и 22 года вернулись на подконтрольную Украине территорию. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

А еще ВСУ снова нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. На этот раз было уничтожено не менее пяти беспилотников, с помощью которых оккупанты РФ проводят надводную разведку в Черном море.

Крым студенты Алексей Навальный протесты Шотландия
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
