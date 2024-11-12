Українці зірвали виступ Юлії Навальної на Web Summit 2024 у Лісабоні

Юлія Навальна під час виступу на конференції Web Summit 2024. Фото: скриншот з відео

Українці зірвали виступ росіянки Юлії Навальної на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні. Люди викрикували: "Stop Russia. Stop the war".

Про це повідомила блогерка Христина Жук в Instagram у вівторок, 12 листопад.

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Навальну запросили виступити на щорічному заході Web Summit 2024 у Лісабоні. Організатори вважають її "силою, яка виступає за демократію та права людини".

Під час її виступу українці ввімкнули сигнал повітряної тривоги. Також вони викрикували антивоєнні лозунги.

"Світ має памʼятати про війну в Україні і не кликати на міжнародні події представників країни 404", — наголосила Жук.

Нагадаємо, у липні в Росії вдову покійного опозиціонера Олексія Навального, Юлію, внесли до списку терористів і екстремістів.

Зазначимо, її чоловік помер 16 лютого у виправній колонії Росії. За інформацією російських пропагандистів, у політика відірвався тромб. У медичному висновку про смерть опозиціонера вказали, що він помер "з природних причин".