Украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на Web Summit 2024 в Лиссабоне

Украинцы сорвали выступление Навальной на конференции — видео
Украинцы сорвали выступление россиянки Юлии Навальной на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне. Люди выкрикивали: "Stop Russia. Stop the war".
Об этом сообщила блогер Кристина Жук в Instagram во вторник, 12 ноября.
Выступление Навальной на крупнейшей IT-конференции в мире
Навальную пригласили выступить на ежегодном мероприятии Web Summit 2024 в Лиссабоне. Организаторы считают ее "силой, выступающей за демократию и права человека".
Во время выступления украинцы включили сигнал воздушной тревоги. Также они выкрикивали антивоенные лозунги.
"Мир должен помнить о войне в Украине, и не звать на международные события представителей страны 404", — подчеркнула Жук.
Напомним, в июле в России вдову покойного оппозиционера Алексея Навального, Юлию, внесли в список террористов и экстремистов.
Отметим, что ее муж умер 16 февраля в исправительной колонии России. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб. В медицинском заключении о смерти оппозиционера указали, что он умер "по естественным причинам".
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