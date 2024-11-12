Украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на Web Summit 2024 в Лиссабоне

Юлия Навальная во время выступления на конференции Web Summit 2024. Фото: скриншот с видео

Украинцы сорвали выступление россиянки Юлии Навальной на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне. Люди выкрикивали: "Stop Russia. Stop the war".

Об этом сообщила блогер Кристина Жук в Instagram во вторник, 12 ноября.

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Навальную пригласили выступить на ежегодном мероприятии Web Summit 2024 в Лиссабоне. Организаторы считают ее "силой, выступающей за демократию и права человека".

Во время выступления украинцы включили сигнал воздушной тревоги. Также они выкрикивали антивоенные лозунги.

"Мир должен помнить о войне в Украине, и не звать на международные события представителей страны 404", — подчеркнула Жук.

Напомним, в июле в России вдову покойного оппозиционера Алексея Навального, Юлию, внесли в список террористов и экстремистов.

Отметим, что ее муж умер 16 февраля в исправительной колонии России. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб. В медицинском заключении о смерти оппозиционера указали, что он умер "по естественным причинам".