Мобілізація в Україні — Міносвіти занепокоєне виїздом учнів за кордон

Випускники 11 класу. Ілюстративне фото: Вісті Черкащини

В Україні відчутна тенденція виїзду за кордон учнів 10-11 класів. Особливо це стосується хлопців.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 11 жовтня.

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Лісовий висловив занепокоєння щодо масового виїзду українських підлітків за кордон, особливо учнів 10-11 класів. Він зазначив, що найбільше це стосується хлопців.

Виступ Лісового у ВР. Фото: скриншот

"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон", — заявив міністр.

Міністр також підкреслив, що одним із ключових факторів, які можуть утримати молодь в Україні, є надання якісної професійної, передвищої та вищої освіти, яка буде конкурентоспроможною та мотивуватиме залишатися на батьківщині.

"Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами", — наголосив Лісовий.

Він додав, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

Нагадаємо, студент, який порушив правило послідовності здобуття освіти, може бути мобілізований. При цьому процес мобілізації не залежить від навчального процесу — тож такого студента можуть відправити до ЗСУ прямо посеред навчального року.

Раніше ми писали, що в Україні можуть відмінити нагородження учнів золотими та срібними медалями, які слугують рудиментами радянського підходу до відзначення сильніших або слабших.