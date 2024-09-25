Вручення золотих та срібних медалей відмінять - новини України

Ігор Хворостяний, Фото: Скріншот відео

В Україні можуть відмінити нагородження учнів золотими та срібними медалями, які слугують рудиментами радянського підходу до відзначення сильніших або слабших. Однак при цьому заклади освіти і надалі матимуть право відзначати за певні окремі успіхи чи досягнення учнів та учениць.

Про це Новини.LIVE розповів Ігор Хворостяний, гендиректор директорату шкільної освіти Міністерства освіта та науки України.

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"Золоті та срібні медалі – це такий собі рудимент совєтського підходу до відзначення сильніших, слабших і т.д. Їх однозначно слід позбуватися. Бо нинішня реформа освіти спрямована на приділення уваги кожній дитині, незалежно від рівня та ступеню її досягнення", — уточнив Хворостяний.

За його словами, вона не вимірюється, умовно кажучи, п’ятирічками та виконанням штучного прагнення заробити відмінні оцінки з усіх дисциплін. Відтак золоті та срібні медалі є таким собі рудиментом минулого.

"Було відповідне засідання комітету з питань освіти, науки та інновацій. Думаю, що якраз це рішення знайшло широку підтримку поміж освітянських експертів, і найближчим часом матимемо зміни у нормативно-правових актах. Вони якраз і скасовуватимуть обов’язковість золотих та срібних медалей", — сказав Хворостяний.

Але при цьому, продовжує він, заклади освіти і надалі можуть відзначати за певні окремі успіхи чи досягнення учнів чи учениць. Таке право у закладах освіти зберігається і може бути реалізовано не в радянський спосіб.

Нагадаємо, за словами міністра освіти та науки України Оксена Лісового, починаючи із 2027 року учні шкіл навчатимуться по 12 років, а починаючи з 9-го класу учні переходитимуть у профільну та реформовану старшу школу, де здобуватимуть освіту вже за обраною ними спеціальністю.

А до кінця 2024 року держава продовжує виплачувати соціальні стипендії юним громадянам. Вони призначають здобувачам першого та другого рівня вищої освіти (бакалаврам та магістрам), які здобувають освіту за держзамовленням на денній або індивідуальній формі здобуття освіти і не перебувають в академічній відпустці.

