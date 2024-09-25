Вручение золотых и серебряных медалей отменят - Новости Украины

Игорь Хворостяный, Фото: Скриншот видео

В Украине могут отменить награждение учеников золотыми и серебряными медалями, которые служат рудиментами советского подхода к отмечению более сильных или более слабых. Однако при этом учебные заведения и в дальнейшем будут иметь право отмечать за определенные успехи или достижения учеников и учениц.

Об этом Новини.LIVE рассказал Игорь Хворостяный, гендиректор директората школьного образования Министерства образования и науки Украины.

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"Золотые и серебряные медали — это некий рудимент советского подхода к празднованию более сильных, более слабых и т.д. От них однозначно следует избавляться. Потому что нынешняя реформа образования направлена на уделение внимания каждому ребенку, независимо от уровня и степени его достижения", — уточнил Хворостяный.

По его словам, она не измеряется, условно говоря, пятилетками и исполнением искусственного стремления заработать отличные оценки по всем дисциплинам. Поэтому золотые и серебряные медали являются рудиментом прошлого.

"Было соответствующее заседание комитета по вопросам образования, науки и инноваций. Думаю, что как раз это решение нашло широкую поддержку среди образовательных экспертов, и в ближайшее время будут изменения в нормативно-правовых актах. Они как раз и будут отменять обязательность золотых и серебряных медалей", – сказал Хворостяный.

Но при этом, продолжает он, учебные заведения и дальше могут отмечать за определенные отдельные успехи или достижения учеников. Такое право в учебных заведениях сохраняется и может быть реализовано не советским способом.

Напомним, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, начиная с 2027 года учащиеся школ будут учиться по 12 лет, а начиная с 9-го класса учащиеся будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.

А до конца 2024 г. государство продолжает выплачивать социальные стипендии юным гражданам. Они назначают соискателям первого и второго уровня высшего образования (бакалаврам и магистрам), которые получают образование по госзаказу на дневной или индивидуальной форме получения образования и не находятся в академическом отпуске.