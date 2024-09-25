Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Золотые и серебряные медали для учеников отменят, — в МОН рассказали подробности arrow

Золотые и серебряные медали для учеников отменят, — в МОН рассказали подробности

25 сентября 2024 06:16
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Вручение золотых и серебряных медалей отменят - Новости Украины
Игорь Хворостяный, Фото: Скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

В Украине могут отменить награждение учеников золотыми и серебряными медалями, которые служат рудиментами советского подхода к отмечению более сильных или более слабых. Однако при этом учебные заведения и в дальнейшем будут иметь право отмечать за определенные успехи или достижения учеников и учениц.

Об этом Новини.LIVE рассказал Игорь Хворостяный, гендиректор директората школьного образования Министерства образования и науки Украины.

Читайте также:

"Золотые и серебряные медали — это некий рудимент советского подхода к празднованию более сильных, более слабых и т.д. От них однозначно следует избавляться. Потому что нынешняя реформа образования направлена на уделение внимания каждому ребенку, независимо от уровня и степени его достижения", — уточнил Хворостяный.

По его словам, она не измеряется, условно говоря, пятилетками и исполнением искусственного стремления заработать отличные оценки по всем дисциплинам. Поэтому золотые и серебряные медали являются рудиментом прошлого.

"Было соответствующее заседание комитета по вопросам образования, науки и инноваций. Думаю, что как раз это решение нашло широкую поддержку среди образовательных экспертов, и в ближайшее время будут изменения в нормативно-правовых актах. Они как раз и будут отменять обязательность золотых и серебряных медалей", – сказал Хворостяный.

Но при этом, продолжает он, учебные заведения и дальше могут отмечать за определенные отдельные успехи или достижения учеников. Такое право в учебных заведениях сохраняется и может быть реализовано не советским способом.

Напомним, по словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, начиная с 2027 года учащиеся школ будут учиться по 12 лет, а начиная с 9-го класса учащиеся будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.

А до конца 2024 г. государство продолжает выплачивать социальные стипендии юным гражданам. Они назначают соискателям первого и второго уровня высшего образования (бакалаврам и магистрам), которые получают образование по госзаказу на дневной или индивидуальной форме получения образования и не находятся в академическом отпуске.

образование школы МОН медали школьники

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Эксклюзив

06:38 Возможно ли построить подземные ТЭС в Украине — в ВР ответили

06:30 В Украине продолжают расти цены на кукурузу - стоимость зерна в сентябре

06:30 Документы для получения отсрочки — какие проблемы могут возникнуть в ТЦК

06:16 Золотые и серебряные медали для учеников отменят, — в МОН рассказали подробности

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

06:03 Чем заменить русизм "в конце концов" — советы языковедов

06:01 Карты Ощадбанка иногда могут считаться недействительными — причины

05:50 В Украине снова дорожает автогаз — сколько стоит горючее на АЗС

05:50 Доллар, евро и злотый продолжают расти — курс валют на сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Эксклюзив

06:38 Возможно ли построить подземные ТЭС в Украине — в ВР ответили

06:30 В Украине продолжают расти цены на кукурузу - стоимость зерна в сентябре

06:30 Документы для получения отсрочки — какие проблемы могут возникнуть в ТЦК

06:16 Золотые и серебряные медали для учеников отменят, — в МОН рассказали подробности

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

06:03 Чем заменить русизм "в конце концов" — советы языковедов

06:01 Карты Ощадбанка иногда могут считаться недействительными — причины

05:50 В Украине снова дорожает автогаз — сколько стоит горючее на АЗС

05:50 Доллар, евро и злотый продолжают расти — курс валют на сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью