Мобилизация в Украине — Минобразования обеспокоено выездом учащихся за границу.

Выпускники 11 класса. Иллюстративное фото: Известия Черкасщины

В Украине ощутима тенденция выезда за границу учеников 10-11 классов. Особенно это касается мальчиков.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в час вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 11 октября.

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Лисовой выразил обеспокоенность относительно массового выезда украинских подростков за границу, особенно учеников 10-11 классов. Он отметил, что больше всего это касается ребят.

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"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, выезжают за границу", — заявил министр.

Министр также подчеркнул, что одним из ключевых факторов, которые могут удержать молодежь в Украине, является предоставление качественного профессионального, предвысшего и высшего образования, которое будет конкурентоспособным и мотивировать оставаться на родине.

"Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами", — подчеркнул Лисовой.

Он добавил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, не лучше отечественных региональных высших учебных заведений.

Напомним, студент, нарушивший правило последовательности получения образования, может быть мобилизован. При этом процесс мобилизации не зависит от учебного процесса, поэтому такого студента могут отправить в ВСУ прямо посреди учебного года.

Ранее мы писали, что в Украине могут отменить награждение учеников золотыми и серебряными медалями, служащими рудиментами советского подхода к отмечению более сильных или более слабых.