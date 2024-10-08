Як навчатимуться в школах, якщо не буде опалення — відповідь МОН

Учні в школі. Ілюстративне фото: УНІАН

Наразі в Україні проводиться активна підготовка до опалювального сезону, однак якщо в школах виникне критична ситуація з опаленням, то діти можуть тимчасово повернутися до онлайн-навчання. Керівництво навчальних закладів буде самостійно оцінювати ситуацію та ухвалювати рішення щодо формату навчання.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в інтерв’ю УП.

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Сташків сказав, що у всіх школах різна ситуація. Зараз проводиться активна підготовка до опалювального сезону, перш за все — забезпечення генераторами шкіл, аби у разі відключень вони мали електроенергію.

"У нас 80% шкіл мають генератори, але це не означає, що всі ці школи зможуть працювати у звичайному режимі, якщо не буде електроенергії взимку. Чому? Тому що теплопостачання відбувається по-різному. Школи, які мають власні котельні і генератори, можуть повноцінно працювати взимку, якщо немає електроенергії. Школи, які не мають власної котельні, бо вона одна на мікрорайон, як це деколи буває у великих містах — зрозуміло, не зможуть працювати, тому що не буде дотримано температурний режим", — повідомив заступник міністра.

Крім того, він наголосив, що навчальним закладам МОН давало різні рекомендації. Наприклад, зміщення розкладу уроків, щоб підлаштуватися під світловий день. Головне, щоб дотримувався температурний режим у школі.

Нагадаємо, в Україні запроваджують реформу старшої школи. Вже з 2027 року учні шкіл навчатимуться по 12 років, а починаючи з 9-го класу учні переходитимуть до профільної та реформованої старшої школи, де здобуватимуть освіту вже за обраною ними спеціальністю.