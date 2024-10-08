Как будут учиться в школах, если не будет отопления — ответ МОН

Ученики в школе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине проводится активная подготовка к отопительному сезону, однако если в школах возникнет критическая ситуация с отоплением, то дети могут временно вернуться к онлайн-обучению. Руководство учебных заведений будет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения по формату обучения.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в интервью УП.

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Сташков сказал, что во всех школах разная ситуация. Сейчас проводится активная подготовка к отопительному сезону, прежде всего обеспечение генераторами школ, чтобы в случае отключений они имели электроэнергию.

"У нас 80% школ имеют генераторы, но это не значит, что все эти школы смогут работать в обычном режиме, если не будет электроэнергии зимой. Почему? Потому что теплоснабжение происходит по-разному. Школы, имеющие собственные котельные и генераторы, могут полноценно работать зимой, если нет электроэнергии. Школы, не имеющие собственной котельной, потому что она одна на микрорайон, как это иногда бывает в больших городах — разумеется, не смогут работать, потому что не будет соблюден температурный режим", — сообщил замминистра.

Кроме того, он подчеркнул, что учебным заведениям МОН давало разные рекомендации. Например, смещение расписания уроков, чтобы подстроиться под световой день. Главное, чтобы соблюдал температурный режим в школе.

Напомним, в Украине вводят реформу старшей школы. Уже с 2027 года учащиеся будут учиться по 12 лет, а начиная с 9-го класса учащиеся будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.