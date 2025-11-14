Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські "Нептуни" завдали нищівного удару по ключовим цілям РФ

Українські "Нептуни" завдали нищівного удару по ключовим цілям РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 18:13
Оновлено: 18:13
Українські "Нептуни" завдали нищівного удару по ключовим цілям РФ
Удар "Нептунами" по РФ. Фото: Генштаб

У ніч на п'ятницю, 14 листопада, Сили оборони України здійснили серію високоточних ударів по ключових військових та енергетичних об’єктах у глибині території Росії ракетами "Нептун". Це суттєво послабили воєнно-економічний потенціал ворога.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Українські "Нептуни" завдали нищівного удару по ключовим цілям РФ - фото 1
Допис Генштаба ЗСУ. Фото: скриншот

Удар "Нептуном" по Росії

За даними Генштабу, під час операції було уражено пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї. Ударів завдавали українські ракети "Нептун" та ударні безпілотники різних типів.

Унаслідок атаки постраждала важлива портова інфраструктура та нафтотермінал "Шесхаріс" — один із найбільших об’єктів із перевалки нафти на півдні РФ, який забезпечував логістику російських військових угруповань, які задіяно у війні проти України. Також підтверджено ураження пускової установки ЗРК С-400 та сховища ракет, що спричинило детонацію й пожежу.

Паралельно українські сили завдали ударів по нафтопереробному заводу "Саратовський" у Саратовській області. На території об’єкта були зафіксовані вибухи та подальше горіння. Завод є одним із підприємств, яке забезпечує паливом російську армію.

Ще однією ціллю став об’єкт зі зберігання паливно-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса. Там також спостерігалися вибухи та пожежа, що свідчить про ураження критичної інфраструктури.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Повітряних сил Анатолієм Кривоножком, вислухавши їхні доповіді щодо поточної ситуації. Після зустрічі глава держави повідомив, що Росія відповіла ударами із застосуванням ракет типу "Довгий Нептун".

А до цього українські військові атакували ракетами "Нептун" Орловську ТЕЦ та електропідстанцію Новобрянська у Росії. В результаті успішних ударів — об'єкти окупантів виведено з ладу.

війна в Україні війна Нептун Росія Сили оборони України
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації