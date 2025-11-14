Українські "Нептуни" завдали нищівного удару по ключовим цілям РФ

Удар "Нептунами" по РФ. Фото: Генштаб

У ніч на п'ятницю, 14 листопада, Сили оборони України здійснили серію високоточних ударів по ключових військових та енергетичних об’єктах у глибині території Росії ракетами "Нептун". Це суттєво послабили воєнно-економічний потенціал ворога.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у Telegram.

Удар "Нептуном" по Росії

За даними Генштабу, під час операції було уражено пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї. Ударів завдавали українські ракети "Нептун" та ударні безпілотники різних типів.

Унаслідок атаки постраждала важлива портова інфраструктура та нафтотермінал "Шесхаріс" — один із найбільших об’єктів із перевалки нафти на півдні РФ, який забезпечував логістику російських військових угруповань, які задіяно у війні проти України. Також підтверджено ураження пускової установки ЗРК С-400 та сховища ракет, що спричинило детонацію й пожежу.

Паралельно українські сили завдали ударів по нафтопереробному заводу "Саратовський" у Саратовській області. На території об’єкта були зафіксовані вибухи та подальше горіння. Завод є одним із підприємств, яке забезпечує паливом російську армію.

Ще однією ціллю став об’єкт зі зберігання паливно-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса. Там також спостерігалися вибухи та пожежа, що свідчить про ураження критичної інфраструктури.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Повітряних сил Анатолієм Кривоножком, вислухавши їхні доповіді щодо поточної ситуації. Після зустрічі глава держави повідомив, що Росія відповіла ударами із застосуванням ракет типу "Довгий Нептун".

А до цього українські військові атакували ракетами "Нептун" Орловську ТЕЦ та електропідстанцію Новобрянська у Росії. В результаті успішних ударів — об'єкти окупантів виведено з ладу.