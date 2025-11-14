Украинские "Нептуны" нанесли сокрушительный удар по ключевым целям РФ

Удар "Нептунами" по РФ. Фото: Генштаб

В ночь на пятницу, 14 ноября, Силы обороны Украины осуществили серию высокоточных ударов по ключевым военным и энергетическим объектам в глубине территории России ракетами "Нептун". Это существенно ослабило военно-экономический потенциал врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Telegram.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Удар "Нептуном" по России

По данным Генштаба, во время операции был поражен пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае. Удары наносили украинские ракеты "Нептун" и ударные беспилотники различных типов.

В результате атаки пострадала важная портовая инфраструктура и нефтетерминал "Шесхарис" — один из крупнейших объектов по перевалке нефти на юге РФ, который обеспечивал логистику российских военных группировок, задействованных в войне против Украины. Также подтверждено поражение пусковой установки ЗРК С-400 и хранилища ракет, что привело к детонации и пожару.

Параллельно украинские силы нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" в Саратовской области. На территории объекта были зафиксированы взрывы и последующее горение. Завод является одним из предприятий, которое обеспечивает топливом российскую армию.

Еще одной целью стал объект по хранению горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса. Там также наблюдались взрывы и пожар, что свидетельствует о поражении критической инфраструктуры.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Воздушных сил Анатолием Кривоножко, выслушав их доклады о текущей ситуации. После встречи глава государства сообщил, что Россия ответила ударами с применением ракет типа "Длинный Нептун".

А до этого украинские военные атаковали ракетами "Нептун" Орловскую ТЭЦ и электроподстанцию Новобрянска в России. В результате успешных ударов объекты оккупантов выведены из строя.