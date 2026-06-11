Українські лікарі успішно провели унікальні подвійні операції

Операція. Фото: кадр з відео

Спеціалісти Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України уперше провели унікальні суміщені операції, врятувавши двох пацієнтів із критичним поєднанням серцевих та онкологічних захворювань. Медикам вдалося одночасно усунути смертельні загрози для життя чоловіків, видаливши пухлини паралельно з хірургічним лікуванням серця та аорти за допомогою апарата штучного кровообігу.

Про це розповіли хірурги журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Українські хірурги провели надскладну унікальну операцію

Подібні випадки традиційно вважаються величезним викликом для медицини, адже за наявності двох важких хвороб одна патологія суттєво обмежує можливості лікування іншої. Проте професійність українських лікарів дозволила мінімізувати ризики та врятувати життя пацієнтам, які раніше не мали шансів на безпечне хірургічне втручання.

"Дуже багато є пацієнтів, які мають поєднану патологію. Тобто, один пацієнт може мати хірургічну патологію, наприклад, нирок і хірургічну патологію серця. І такі пацієнти завжди є викликом", — розповів заступник директора з хірургічної роботи Сергій Варбанець.

Операція у пацієнта. Фото: кадр з відео

Він додав, що в таких умовах урологічна команда обмежена у своїх можливостях через ризики інфаркту чи інших ускладнень з боку серця у пацієнта. За словами лікаря, кардіохірурги так само зв'язані проблемами сечовидільної системи хворого: "І такі пацієнти виграють тоді, коли є командний підхід", — наголосив заступник директора Центру.

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Першими, кому тутешні лікарі виконали такі одночасні життєво необхідні втручання, стали пацієнти Іван Козар та Василь Галаджій. Іван Козар потрапив до закладу після проходження коронарографії, яка виявила ішемічну хворобу серця та критичний стан судин.

Хірурги проводять операцію. Фото: кадр з відео

Чоловік мав перенести термінову операцію через колосальну загрозу розвитку інфаркту міокарда. Проте під час детального обстеження у стаціонарі медики діагностували у нього ще й онкологічне ураження травної системи. Щоб убезпечити серце пацієнта перед видаленням онкоутворення, кардіохірурги першим етапом провели аортокоронарне шунтування, після чого онкохірургічна бригада одразу видалила пухлину шлунка.

Проведення операції. Фото: кадр з відео

Другий випадок виявився не менш небезпечним, оскільки у пацієнта виявили рак легені, який уже встиг прорости у грудну аорту. Усунути таке ураження без кардіохірургічної підтримки було неможливо, тому операцію проводили із залученням апарата штучного кровообігу, що дозволило онкохірургам проводити операцію без обмежень.

Апарат для штучного кровообігу. Фото: кадр з відео

"Без нашої допомоги, без нашого втручання, торакальним хірургам було б дуже важко оперувати", — пояснив Сергій Варбанець. За його словами, успіх онкологічного втручання залежить від радикального видалення новоутворення.

"Тобто пухлина повинна бути видалена навіть зі стінкою аорти, де вона проростає", — зазначив хірург.

Після завершення операцій обох пацієнтів перевели до реабілітаційного блоку під суворий нагляд персоналу, де вони уже поступово одужують. Завідувач відділення реанімації Валерій Дьотгяр підтвердив, що лікарі та медсестри пильно контролювали функціонування органів пацієнтів під час їх перебування в його відділенні.

"Крім нашої повсякденної роботи, ми змушені були звертати увагу на інші органи, які були залучені до лікувального процесу. Наприклад, пацієнти з онкопатології легені, звертали увагу на функцію зовнішнього дихання. Два-три дні пацієнти знаходились в відділенні реанімації, потім переводились до відділення в задовільному стані. З часом, я думаю, що в нас будуть пацієнти на потоці, щоденно будемо робити такі операції", — резюмував Валерій Дьотгяр.

Новини.LIVE писали раніше, що у Центрі кардіології та кардіохірургії офіційно спростували травневі чутки про нібито закриття медичного закладу в Києві. Керівництво установи запевнило, що наразі триває планова реорганізація, яка жодним чином не вплине на якість та обсяги надання допомоги пацієнтам.

Водночас у медичній спільноті продовжують активно обговорювати масштабні системні зміни. Так у квітні в Україні завершилося громадське обговорення резонансного проєкту наказу МОЗ щодо запровадження нових жорстких критеріїв госпіталізації. Цей документ викликав хвилю гострої критики з боку лікарів та профільних асоціацій, які застерігають, що нові правила відбору пацієнтів для стаціонарного лікування можуть створити серйозну загрозу для здоров'я та безпеки громадян.