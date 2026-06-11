Украинские врачи успешно провели уникальные двойные операции

Операция. Фото: кадр из видео

Специалисты Центра кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины впервые провели уникальные комбинированные операции, спасшие жизнь двум пациентам с критическим сочетанием сердечных и онкологических заболеваний. Медикам удалось одновременно устранить смертельные угрозы для жизни мужчин, удалив опухоли параллельно с хирургическим лечением сердца и аорты с помощью аппарата искусственного кровообращения.

Об этом хирурги рассказали журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Украинские хирурги провели сверхсложную уникальную операцию

Подобные случаи традиционно считаются огромным вызовом для медицины, ведь при наличии двух тяжелых заболеваний одна патология существенно ограничивает возможности лечения другой. Однако профессионализм украинских врачей позволил минимизировать риски и спасти жизни пациентов, которые ранее не имели шансов на безопасное хирургическое вмешательство.

«Очень много пациентов, у которых наблюдается сочетанная патология. То есть, один пациент может иметь хирургическую патологию, например, почек и хирургическую патологию сердца. И такие пациенты всегда являются вызовом», — рассказал заместитель директора по хирургической работе Сергей Варбанец.

Операция у пациента. Фото: кадр из видео

Он добавил, что в таких условиях урологическая команда ограничена в своих возможностях из-за риска инфаркта или других осложнений со стороны сердца у пациента. По словам врача, кардиохирурги также сталкиваются с проблемами мочевыделительной системы больного: «И такие пациенты выигрывают тогда, когда есть командный подход», — подчеркнул заместитель директора Центра.

Читайте также:

Первыми, кому местные врачи выполнили такие одновременные жизненно необходимые вмешательства, стали пациенты Иван Козар и Василий Галаджий. Иван Козар попал в учреждение после прохождения коронарной ангиографии, которая выявила ишемическую болезнь сердца и критическое состояние сосудов.

Хирурги проводят операцию. Фото: кадр из видео

Мужчине предстояла срочная операция из-за огромной угрозы развития инфаркта миокарда. Однако во время детального обследования в стационаре медики диагностировали у него еще и онкологическое поражение пищеварительной системы. Чтобы обезопасить сердце пациента перед удалением онкообразования, кардиохирурги в первую очередь провели аортокоронарное шунтирование, после чего онкохирургическая бригада сразу удалила опухоль желудка.

Проведение операции. Фото: кадр из видео

Второй случай оказался не менее опасным, поскольку у пациента обнаружили рак легкого, который уже успел прорасти в грудную аорту. Устранить такое поражение без кардиохирургической поддержки было невозможно, поэтому операцию проводили с использованием аппарата искусственного кровообращения, что позволило онкохирургам проводить операцию без ограничений.

Аппарат для искусственного кровообращения. Фото: кадр из видео

«Без нашей помощи, без нашего вмешательства торакальным хирургам было бы очень трудно оперировать», — пояснил Сергей Варбанец. По его словам, успех онкологического вмешательства зависит от радикального удаления новообразования.

«То есть опухоль должна быть удалена даже со стенкой аорты, где она прорастает», — отметил хирург.

После завершения операций обоих пациентов перевели в реабилитационный блок под строгий надзор персонала, где они уже постепенно выздоравливают. Заведующий отделением реанимации Валерий Дьотгяр подтвердил, что врачи и медсестры пристально контролировали функционирование органов пациентов во время их пребывания в его отделении.

«Помимо нашей повседневной работы, мы вынуждены были обращать внимание на другие органы, которые были вовлечены в лечебный процесс. Например, у пациентов с онкопатологией легких мы следили за функцией внешнего дыхания. Два-три дня пациенты находились в отделении реанимации, затем переводились в отделение в удовлетворительном состоянии. Со временем, я думаю, что у нас будут пациенты на потоке, ежедневно будем делать такие операции», — резюмировал Валерий Дьотгяр.

Новини.LIVE писали ранее, что в Центре кардиологии и кардиохирургии официально опровергли майские слухи о якобы закрытии медицинского учреждения в Киеве. Руководство учреждения заверило, что в настоящее время продолжается плановая реорганизация, которая никоим образом не повлияет на качество и объемы оказания помощи пациентам.

В то же время в медицинском сообществе продолжают активно обсуждать масштабные системные изменения. Так, в апреле в Украине завершилось общественное обсуждение резонансного проекта приказа Минздрава о введении новых жестких критериев госпитализации. Этот документ вызвал волну острой критики со стороны врачей и профильных ассоциаций, которые предупреждают, что новые правила отбора пациентов для стационарного лечения могут создать серьезную угрозу для здоровья и безопасности граждан.