У Карпатах за 20 років вирубили 10% лісу — розслідування

Вирубані ліси у 2021 році. Фото: Наталія Горбань

Українські Карпати втратили близько 10% лісів за 20 років. Практично 70% порубок є незаконними — браконьєри вивозять найцінніші породи дерев кінними підводами по гірських потічках, руйнуючи при цьому їхні річища та знищуючи навколишню екосистему.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.Media.

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Карта знищених лісів у Карпатах

Журналісти створили карту лісових господарств Держлісагентства, які розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Деякі ліси не враховували у підрахунки, бо у підпорядкуванні деяких лісництв були такі, що виходять за межі Карпат.

Дослідники використали дані Global Land Analysis and Discovery (GLAD) і за 2000-2023 роки, щоб підрахувати втрати лісу загалом у зоні Карпат та по кожному лісництву окремо. Таким чином виявили, що за останні 20 років в українській частині Карпат вирубили 161 тис. га лісу — це майже 10% усього лісового покрову. Масштаб втрати лісу дорівнює, до прикладу, площі разом узятих міст: Київ, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Тернопіль та Львів.

"80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта втрат припадають на комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерствам — Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики", — пояснили журналісти.

Масштаби вирубки лісів з 2000 по 2023 роки в Карпатах. Фото: NGL.Media

В Карпатах вирубують чотири гектари лісу щогодини

Дослідження Greenpeace у листопаді 2022 року виявило, що Карпати втрачають ліси дуже швидкими темпами. Гірська система розташована на території одразу восьми країн. Там вирубують ліси зі швидкістю чотири гектари на годину, або 20 дерев на хвилину. До того ж обирають на порубку цінні та дорослі породи дерев, які дуже високо ціняться.

Директор ГО "Дунайсько-Карпатська Програма" Богдан Проць розповів, що, за європейськими дослідженнями, в Україні 50-70% порубок є незаконними. Цікаво, що дані Держлісагентства стверджують, що частка нелегальних вирубок не перевищує 0,3-0,6%, однак це пов'язано з тим, що наймасштабніші нелегальні порубки проводять під виглядом законних.

"Ми говоримо про такі типи рубок, як санітарні, переформування чи прохідні. Це коли науковці і закони України передбачають певні типи рубок для догляду за лісом, тобто мають благородну мету, але насправді цього дотримуються лише на папері. На практиці з лісу забирають найкращу деревину, щоб отримати найбільше вигоди", – пояснив виданню засновник та виконавчий директор ГО "Лісові ініціативи і суспільство", координатор проєкту "Боротьба із незаконними рубками в Україні" Дмитро Карабчук.

В Карпатах меншає захисних і старовікових лісів. Внаслідок цього Карпати страждають від ерозій, зсувів, повенів та зникнення рідкісних місцевих видів тварин та рослин. Щобільше, ліси там не відновлюються або через відсутність нових насаджень, або через нездатність екосистеми самовідновитися, тобто коли саджанці не приживаються.

"На Закарпатті є "Мокрянське лісомисливське господарство", яке санітарними рубками дорубалося до того, що на одній з гір більше не може відновитися ліс. Грубо кажучи, змінився клімат, вітер висушує землю і в період, коли нема опадів, посуха настільки драматична, що молоді дерева просто вмирають", – пояснив Дмитро Карабчук.

Однак експерт додав, що заготівля лісу не є чимось поганим, оскільки деревина дуже цінна і завжди використовуватиметься в побуті. Головне, дотримуватися правила зрубу — не більше 1%. Це дозволить лісу помірно відновлюватися.

Чому ніхто не покараний

У 2019 році ухвалили закон "Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону", який запровадив мораторій на вирубку лісу з винятком для санітарних рубок та поступової рубки стиглих дерев. Однак це почали використовувати лісники, які брехали, що та чи інша ділянка лісу заражена і потребує санітарної порубки.

Крім того, в Україні відсутнє реальне суворе покарання, хоча є стаття 246 ККУ, яка передбачає до п'яти років позбавлення волі за такий злочин. Однак на практиці тюремні терміни отримують одиниці.

Журналісти пригадали випадок на Закарпатті, де торік засудили головного лісничого Іршавського лісгоспу, який нібито не помітив нелегальну вирубку лісу на 46 млн грн.

Йому присудили ув'язнення на два роки, але потім звільнили від покарання з іспитовим терміном на рік. А вже у серпні 2024 року йому зовсім скасували покарання за хорошу поведінку та регулярні візити до центру пробації.

Показово, що при цьому 46 млн гривень збитків, які зазнала держава від його службової недбалості ніхто так і не відшкодував.

"Прокуратура звернулася з відповідним позовом до лісгоспу, але не змогла оплатити 684 тис. грн – це 1,5% судового збору від суми позову. В результаті суд відмовився розглядати цей позов", — розповіли у розслідуванні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Одесі ввели нові методи боротьби з браконьєрами та лісорубами.

Тим часом окупанти влаштували екологічну катастрофу в Горлівці у Донецькій області.