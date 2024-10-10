На Івано-Франківщині ведмедиця напала на лісника — як це сталося

Агресивна ведмедиця. Фото ілюстративне: Українське товариство мисливців і рибалок

Поблизу села Кузьминець, що на Івано-Франківщині, на грибника напала ведмедиця з ведмежатами. Поранений чоловік нині в лікарні Калуша.

Про це повідомляє Суспільне у четвер, 10 жовтня.

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Ведмедиця чотири рази атакувала лісника, який після обіду пішов до лісу по гриби. Тварина була разом з малими ведмежатами.

У чоловіка погризені ноги, пошкоджені артеріальні судини. На щастя, йому після зустрічі з агресивною ведмедицею вдалося залишитися живим.

Чоловік наразі у хірургічному відділенні Калуської центральної районної лікарні, куди його ушпиталили 8 жовтня. Стан грибника стабільний, постраждалого вже перевели з реанімаційного у хірургічне відділення.

Що робити під час зустрічі з ведмедями

За словами голови Івано-Франківської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок, під час зустрічі з ведмедями не варто кричати голосно, брати із собою собак, бо гучні звуки можуть спровокувати тварину. Не варто тікати, адже ведмеді бігають швидше людей.

Не можна й дивитися хижаку в очі. Аби врятувати собі життя, потрібно повільно рухатися назад, проте не обертатися до ведмедя спиною.

Нагадаємо, прокуратура Києва оголосила підозру чоловіку, який вдарив пуделя.

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