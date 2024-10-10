В Ивано-Франковской области медведица напала на лесника — как это произошло

Агрессивная медведица. Фото иллюстративное: Украинское общество охотников и рыболовов

Вблизи села Кузьминец Ивано-Франковской области на грибника напала медведица с медвежатами. Раненый мужчина сейчас в больнице Калуша.

Об этом сообщает Суспільне в четверг, 10 октября.

Читайте также:

Нападение медведицы на грибника в Прикарпатье

Медведица четырежды атаковала лесника, который после обеда пришел в лес по грибы. Животное было вместе с маленькими медвежатами.

У мужчины погрызены ноги, повреждены артериальные сосуды. К счастью, ему удалось остаться в живых после встречи с агрессивной медведицей.

Мужчина сейчас в хирургическом отделении Калушской центральной районной больницы, куда его госпитализировали 8 октября. Состояние грибника стабильное, пострадавшего уже перевели из реанимационного в хирургическое отделение.

Что делать во время встречи с медведями

По словам председателя Ивано-Франковской областной организации Украинского общества охотников и рыбаков, во время встречи с медведями не стоит кричать громко, брать с собой собак, потому что громкие звуки могут спровоцировать животное. Не стоит убегать, ведь медведи бегают быстрее людей.

Нельзя смотреть хищнику в глаза. Чтобы спасти себе жизнь, нужно медленно двигаться назад, но не поворачиваться к медведю спиной.

Напомним, прокуратура Киева объявила подозрение мужчине ударившему пуделя.

А также мы писали о том, как суд наказал женщину, чья собака напала на мужчину во Львове.