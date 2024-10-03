Екологічна катастрофа в окупованій Горлівці — що відомо

Чоловік в хімзахисті. Ілюстративне фото: thejournal.ie

В тимчасово окупованій Горлівці на території хімічного заводу окупанти влаштували могильник небезпечних хімікатів. До війни цей завод був єдиним в Україні виробником високоякісних вибухових речовин.

Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву у четвер, 3 жовтня.

Читайте також:

Екологічна катастрофа в Горлівці

Повідомляється, що концентрація отруйних речовин у ґрунтових водах перевищує допустимі норми в 150 тисяч разів. З моменту окупації Горлівки роботи з ліквідації цього хімічного могильника були зупинені. Нещодавно російська окупаційна адміністрація обіцяла покращення умов життя мешканців, запевнивши, що об'єкт включено до проєкту "Генеральне прибирання", розробленого Міністерством природи РФ. Проте всі ці обіцянки залишаються лише на папері.

Нагадаємо, що до 2014 року влада Горлівки активно займалася проблемою утилізації залишків виробництв на території ДХЗ. В ЦНС повідомили, що якби не військові дії Кремля, ці роботи могли б бути успішно завершені, і місто змогло б позбутися небезпечних відходів.

Варто підкреслити, що до початку 2000-х років продукція Горлівського хімічного заводу користувалася попитом у вугільній, гірничодобувній та військовій промисловості. Підприємство виробляло 25 найменувань товарів, серед яких вибухові речовини, миючі засоби та побутова хімія. Проте після купівлі заводу російським бізнесменом підприємство закрилося, а його обладнання було розібрано на метал.

Раніше ми писали, що російські окупанти змушують українських школярів у Маріуполі майструвати FPV-дрони для своєї армії. Учні 47-ї школи тепер змушені проєктувати та виготовляти безпілотники для потреб агресора.

Нагадаємо, російські загарбники створили новий метод тиску на українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях України і не взяли паспорт громадянина Росії. Їм нададуть особливий статус, що може загрожувати примусовим виселенням.