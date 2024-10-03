Экологическая катастрофа в оккупированной Горловке – что известно

Человек в химзащите. Иллюстративное фото: thejournal.ie

Во временно оккупированной Горловке на территории химического завода кафиры устроили могильник опасных химикатов. До войны этот завод был единственным в Украине производителем высококачественных взрывчатых веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления в четверг, 3 октября.

Читайте также:

Экологическая катастрофа в Горловке

Сообщается, что концентрация отравляющих веществ в грунтовых водах превышает допустимые нормы в 150 тысяч раз. С момента оккупации Горловки работы по ликвидации этого химического могильника были остановлены. Недавно российская оккупационная администрация обещала улучшение условий жизни жителей, заверив, что объект включен в проект "Генеральная уборка", разработанный Министерством природы РФ. Однако все эти обещания остаются только на бумаге.

Напомним, что до 2014 года власти Горловки активно занимались проблемой утилизации остатков производств на территории ДХЗ. В ЦНС сообщили, что если бы не военные действия Кремля, эти работы могли бы быть успешно завершены, и город смог бы избавиться от опасных отходов.

Следует подчеркнуть, что до начала 2000-х годов продукция Горловского химического завода пользовалась спросом в угольной, горнодобывающей и военной промышленности. Предприятие производило 25 наименований товаров, в том числе взрывчатые вещества, моющие средства и бытовая химия. Однако после покупки завода российским бизнесменом предприятие закрылось, а оборудование было разобрано на металл.

Ранее мы писали, что российские кафиры заставляют украинских школьников в Мариуполе мастерить FPV-дроны для своей армии. Ученики 47-й школы теперь вынуждены проектировать и производить беспилотники для нужд агрессора.

Напомним, российские захватчики создали новый метод давления на украинцев , оставшихся на временно оккупированных территориях Украины и не принявших паспорт гражданина России. Им придадут особый статус, что может угрожать принудительным выселением.