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Украинские Карпаты потеряли за 20 лет леса площадью, как шесть городов

12 октября 2024 09:48
Анастасия Постоенко - Редактор
В Карпатах за 20 лет вырубили 10% леса - расследование
Вырубленные леса в 2021 году. Фото: Наталья Горбань
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские Карпаты потеряли около 10% лесов за 20 лет. Практически 70% порубок незаконны — браконьеры вывозят самые ценные породы деревьев конными подводами по горным ручьям, разрушая при этом их русла и уничтожая окружающую экосистему.

Об этом говорится в расследовании NGL.Media.

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Карта уничтоженных лесов в Карпатах

Журналисты создали карту лесных хозяйств Гослесагентства, расположенных в пределах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Некоторые леса не учитывали в подсчетах, потому что в подчинении некоторых лесничеств были выходящие за пределы Карпат.

Исследователи использовали данные Global Land Analysis and Discovery (GLAD) и за 2000-2023 годы, чтобы подсчитать потери леса в зоне Карпат и по каждому лесничеству отдельно. Таким образом, обнаружили, что за последние 20 лет в украинской части Карпат вырубили 161 тыс. га леса – это почти 10% всего лесного покрова. Масштаб потери леса равен, например, площади вместе взятых городов: Киев, Харьков, Одесса, Ивано-Франковск, Тернополь и Львов.

"80% этих потерь приходятся на лесничества Гослесагентства. Остальные потери приходятся на коммунальные леса, земли запаса и леса, подчиненные непосредственно министерствам — Минобороны, Минобразования или Минагрополитики", — пояснили журналисты.

вырубка лесов в Карпатах
Масштабы вырубки лесов с 2000 по 2023 год в Карпатах. Фото: NGL.Media

В Карпатах вырубают четыре гектара леса каждый час

Исследование Greenpeace в ноябре 2022 года показало, что Карпаты теряют леса очень быстрыми темпами. Горная система расположена на территории сразу восьми стран. Там вырубают леса скоростью четыре гектара в час или 20 деревьев в минуту. К тому же выбирают на порубку ценные и взрослые породы очень ценящихся деревьев.

Директор ОО "Дунайско-Карпатская Программа" Богдан Проц рассказал, что по европейским исследованиям в Украине 50-70% порубок являются незаконными. Интересно, что данные Гослесагентства утверждают, что доля нелегальных вырубок не превышает 0,3-0,6%, однако это связано с тем, что самые масштабные нелегальные порубки проводятся под видом законных.

"Мы говорим о таких типах рубок, как санитарные, переформирование или проходные. Это когда ученые и законы Украины предусматривают определенные типы рубок по уходу за лесом, то есть имеют благородную цель, но на самом деле этого придерживаются только на бумаге. На практике из леса забирают лучшую древесину, чтобы получить больше выгоды", — объяснил изданию основатель и исполнительный директор ОО "Лесные инициативы и общество", координатор проекта "Борьба с незаконными рубками в Украине" Дмитрий Карабчук.

В Карпатах становится меньше защитных и древних лесов. В результате Карпаты страдают от эрозий, оползней, наводнений, исчезновения редких местных видов животных и растений. Более того, леса там не восстанавливаются либо из-за отсутствия новых насаждений, либо из-за неспособности экосистемы самовосстановиться, то есть когда саженцы не приживаются.

"На Закарпатье есть "Мокрянское лесоохотничье хозяйство", которое санитарными рубками дорубалось до того, что на одной из гор больше не может восстановиться лес. Грубо говоря, изменился климат, ветер высушивает землю и в период, когда нет осадков, засуха настолько драматична, что молодые деревья просто умирают", — объяснил Дмитрий Карабчук.

Однако эксперт добавил, что заготовка леса не является чем-то плохим, поскольку древесина очень ценна и будет всегда использоваться в быту. Главное соблюдать правила сруба — не более 1%. Это позволит лесу умеренно восстанавливаться.

Почему никто не наказан

В 2019 году приняли закон "О запрете на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых лесах Карпатского региона", который ввел мораторий на вырубку леса с исключением для санитарных рубок и рубок спелых деревьев. Однако это начали использовать лесники, которые лгали, что тот или иной участок леса заражен и требует санитарной порубки.

Кроме того, в Украине отсутствует реальное суровое наказание, хотя есть статья 246 УКУ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за такое преступление. Однако на практике тюремные сроки получают единицы.

Журналисты вспомнили случай на Закарпатье, где в прошлом году осудили главного лесничего Иршавского лесхоза, якобы не заметившего нелегальную вырубку леса на 46 млн грн.

Его приговорили к заключению на два года, но затем освободили от наказания с испытательным сроком в год. А уже в августе 2024 года ему совсем отменили наказание за хорошее поведение и регулярные визиты в центр пробации.

Показательно, что при этом 46 млн гривен ущерба, понесенного государством от его служебной халатности, никто так и не возместил.

"Прокуратура обратилась с соответствующим иском к лесхозу, но не смогла оплатить 684 тыс. грн — это 1,5% судебного сбора от суммы иска. В результате суд отказался рассматривать этот иск", – рассказали в расследовании.

Напомним, недавно стало известно, что в Одессе были введены новые методы борьбы с браконьерами и лесорубами.

Тем временем оккупанты устроили экологическую катастрофу в Горловке в Донецкой области.

Карпаты экологическая катастрофа Украина вырубка леса экологическая угроза лес

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