Українські дрони зламали російську логістику на Луганщині

Український військовий з безпілотником. Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ

Українські військові встановили дроновий контроль над значною частиною окупованої Луганщини аж до кордону з Росією. Це називають суттєвим переломом у веденні бойових дій, який безпосередньо впливає на логістику противника. Такий розвиток подій, за оцінками, має як військові, так і інформаційні наслідки для окупаційних сил.

Про це в ефірі День.LIVE заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи зміну ситуації на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

ЗСУ взяли під дроновий контроль територію Луганщини

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомиа, що підрозділи Третього армійського корпусу фактично взяли під контроль за допомогою безпілотників значну територію Луганської області. За його словами, це дозволяє впливати на пересування та забезпечення російських військ.

Він наголосив, що за масштабом впливу це можна порівняти з появою нових видів озброєння, які змінюють характер війни.

Пояснюючи значення таких змін, експерт підкреслив багатовимірний ефект від дронового контролю — від військового до морального і репутаційного тиску на окупаційні сили. Він зазначив, що це створює хаос у тилу противника та ускладнює функціонування його логістичних маршрутів.

"Це одночасно б'є по військовій логістиці, б'є по військовій складовій, б'є по репутаційній складовій, б'є по моральній складовій у веденні війни. Це наносить велику долю хаосу безпосередньо на окупованих територіях, тобто в тилу росіян", — пояснив Андрющенко.

Окремо експерт додав, що новий етап війни дозволяє інакше говорити про перспективи — зокрема про можливість деокупації як реального наслідку технологічної переваги українських сил.

Новини.LIVE інформували, що удари Сил оборони України по російській логістиці вже спричиняють проблеми із забезпеченням окупаційних військ пальним. На тимчасово окупованих територіях фіксуються перебої, а в Криму дефіцит став особливо помітним. Через це російське командування змушене переорієнтовувати ресурси насамперед на потреби армії.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів російської інфраструктури, зокрема Волгоградський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3". У Генштабі ЗСУ повідомили про пожежі та пошкодження на цих підприємствах унаслідок ударів.