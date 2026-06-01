Украинские дроны сломали российскую логистику на Луганщине

Украинский военный с беспилотником. Фото: Силы беспилотных систем ВСУ

Украинские военные установили дроновый контроль над значительной частью оккупированной Луганщины вплоть до границы с Россией. Это называют существенным переломом в ведении боевых действий, который непосредственно влияет на логистику противника. Такое развитие событий, по оценкам, имеет как военные, так и информационные последствия для оккупационных сил.

Об этом в эфире День.LIVE заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя изменение ситуации на временно оккупированных территориях Луганской области.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что подразделения Третьего армейского корпуса фактически взяли под контроль с помощью беспилотников значительную территорию Луганской области. По его словам, это позволяет влиять на передвижение и обеспечение российских войск.

Он отметил, что по масштабу влияния это можно сравнить с появлением новых видов вооружения, которые меняют характер войны.

Объясняя значение таких изменений, эксперт подчеркнул многомерный эффект от дронового контроля — от военного до морального и репутационного давления на оккупационные силы. Он отметил, что это создает хаос в тылу противника и затрудняет функционирование его логистических маршрутов.

"Это одновременно бьет по военной логистике, бьет по военной составляющей, бьет по репутационной составляющей, бьет по моральной составляющей в ведении войны. Это наносит большую долю хаоса непосредственно на оккупированных территориях, то есть в тылу россиян", — объяснил Андрющенко.

Отдельно эксперт добавил, что новый этап войны позволяет иначе говорить о перспективах — в частности о возможности деоккупации как реального следствия технологического преимущества украинских сил.

Новини.LIVE информировали, что удары Сил обороны Украины по российской логистике уже вызывают проблемы с обеспечением оккупационных войск горючим. На временно оккупированных территориях фиксируются перебои, а в Крыму дефицит стал особенно заметным. Из-за этого российское командование вынуждено переориентировать ресурсы прежде всего на нужды армии.

Новини.LIVE также писали, что Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов российской инфраструктуры, в частности Волгоградский НПЗ и нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3". В Генштабе ВСУ сообщили о пожарах и повреждениях на этих предприятиях в результате ударов.