Пожежа на хімзаводі КуйбишевАзот у Росії, російські військові запускають безпілотник. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine, facebook.com/10ArmyCorps. Колаж: Новини.LIVE

У ніч проти 29 листопада оператори далекобійних дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) уразили підприємство "КуйбишевАзот" у російському місті Тольятті. Завод є одним із важливих об'єктів військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє ГУР, передають Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на завод "КуйбишевАзот"

"На території підприємства зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу", — йдеться у повідомленні розвідки.

Інформацію про масштаби пошкоджень та подальшу роботу заводу в ГУР поки не уточнили.

Що відомо про завод "КуйбишевАзот"

Підприємство працює з 1966 року та є одним із найбільших виробників хімічної продукції в Росії. Зокрема, завод посідає провідні позиції у виробництві капролактаму — сировини для виготовлення синтетичних волокон і пластмас.

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Компанія також входить до числа найбільших російських виробників азотних добрив. Серед її продукції — технічні та текстильні нитки, промислові тканини й інженерні пластики.

За інформацією української розвідки, підприємство також виробляє сировину для виготовлення вибухівки та боєприпасів, а також високов'язкі поліаміди для ракетної промисловості.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 28 листопада українські військові уразили три об'єкти нафтової галузі РФ. Йдеться про нафтові станції "Самара" та "Нурліно", а також Новошахтинський нафтопереробний завод. Ці підприємства залучені до забезпечення потреб російської армії.

Також ми інформували про те, що Перший корпус Національної гвардії України "Азов" провів операцію "Пекло-3" на Донеччині. У результаті українські військові знищили російську нафтобазу та інфраструктуру, яка забезпечувала її роботу.