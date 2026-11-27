Українські військові. Фото ілюстративне: "Азов"

Перший корпус Національної гвардії України "Азов" повідомив про результати операції "Пекло-3", спрямованої проти російської паливної логістики на Донеччині. Унаслідок спільних дій з 59-ю окремою штурмовою бригадою безпілотних систем 9-го армійського корпусу було знищено нафтобазу окупантів та інфраструктуру її забезпечення.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

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Українські військові знищили нафтобазу РФ

За інформацією військових, після попередніх ударів по російських нафтобазах і логістичній інфраструктурі росіяни намагалися змінити способи зберігання пального.

Зокрема, військові РФ використовували маскування, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи для захисту паливних запасів.

Також окупанти організували підвезення пального на базу з лісової місцевості. Для його подальшого розподілу між підрозділами використовували автомобілі.

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Однак ці заходи не допомогли уникнути українських ударів.

"Тепер російські командири мусять придумати, як пояснити своєму керівництву просідання логістики. Але ми радимо їм — забиратися з української землі!" — зазначили в "Азові".

Повідомлення "Азова" та 9-го корпусу. Фото: скриншот

За даними "Азову", операцію провели спільно бійці підрозділу "SxL iid" 1-го корпусу НГУ "Азов" та батальйону "Signum" 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем 9-го армійського корпусу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський розповів про результати далекобійних ударів по території Росії за тиждень. За його словами, українські військові уразили військові та промислові об'єкти в 11 регіонах РФ. Під ударами також опинилися російські об'єкти в акваторії Чорного моря.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 26 листопада українська розвідка повторно уразила нафтопереробний завод "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї РФ. За інформацією ГУР, внаслідок атаки на підприємстві спалахнула пожежа та було пошкоджено виробниче обладнання.