Украинские военные. Фото иллюстративное: "Азов"

Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" сообщил о результатах операции "Пекло-3", направленной против российской топливной логистики в Донецкой области. В результате совместных действий с 59-й отдельной штурмовой бригадой беспилотных систем 9-го армейского корпуса были уничтожены нефтебаза оккупантов и обеспечивающая ее инфраструктура.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".

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Украинские военные уничтожили нефтебазу РФ

По информации военных, после предыдущих ударов по российским нефтебазам и логистической инфраструктуре россияне пытались изменить способы хранения топлива.

В частности, военные РФ использовали маскировку, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы для защиты запасов топлива.

Также оккупанты организовали подвоз топлива на базу из лесной местности. Для его дальнейшего распределения между подразделениями использовали автомобили.

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Однако эти меры не помогли избежать украинских ударов.

"Теперь российские командиры должны придумать, как объяснить своему руководству ухудшение логистики. Но мы советуем им — убираться с украинской земли!" — отметили в "Азове".

Сообщение "Азова" и 9-го корпуса. Фото: скриншот

По данным "Азова", операцию совместно провели бойцы подразделения "SxL iid" 1-го корпуса НГУ "Азов" и батальона "Signum" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем 9-го армейского корпуса.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах дальнобойных ударов по территории России за неделю. По его словам, украинские военные поразили военные и промышленные объекты в 11 регионах РФ. Под ударами также оказались российские объекты в акватории Черного моря.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 26 ноября украинская разведка повторно поразила нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае РФ. По информации ГУР, в результате атаки на предприятии вспыхнул пожар и было повреждено производственное оборудование.