Операция Пекло-3: Азов уничтожил российскую нефтебазу в Донецкой области
Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" сообщил о результатах операции "Пекло-3", направленной против российской топливной логистики в Донецкой области. В результате совместных действий с 59-й отдельной штурмовой бригадой беспилотных систем 9-го армейского корпуса были уничтожены нефтебаза оккупантов и обеспечивающая ее инфраструктура.
Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".
Украинские военные уничтожили нефтебазу РФ
По информации военных, после предыдущих ударов по российским нефтебазам и логистической инфраструктуре россияне пытались изменить способы хранения топлива.
В частности, военные РФ использовали маскировку, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы для защиты запасов топлива.
Также оккупанты организовали подвоз топлива на базу из лесной местности. Для его дальнейшего распределения между подразделениями использовали автомобили.
Однако эти меры не помогли избежать украинских ударов.
"Теперь российские командиры должны придумать, как объяснить своему руководству ухудшение логистики. Но мы советуем им — убираться с украинской земли!" — отметили в "Азове".
По данным "Азова", операцию совместно провели бойцы подразделения "SxL iid" 1-го корпуса НГУ "Азов" и батальона "Signum" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем 9-го армейского корпуса.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах дальнобойных ударов по территории России за неделю. По его словам, украинские военные поразили военные и промышленные объекты в 11 регионах РФ. Под ударами также оказались российские объекты в акватории Черного моря.
Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 26 ноября украинская разведка повторно поразила нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае РФ. По информации ГУР, в результате атаки на предприятии вспыхнул пожар и было повреждено производственное оборудование.