Пожар на химическом заводе "КуйбышевАзот" в России, российские военные запускают беспилотник. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine, facebook.com/10ArmyCorps. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь на 29 ноября операторы дальнобойных дронов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) нанесли удар по предприятию "КуйбышевАзот" в российском городе Тольятти. Завод является одним из важных объектов военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает ГУР, передают Новини.LIVE.

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Последствия атаки на завод "КуйбышевАзот"

"На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар", — говорится в сообщении разведки.

Информацию о масштабах повреждений и дальнейшей работе завода в ГУР пока не уточнили.

Что известно о заводе "КуйбышевАзот"

Предприятие работает с 1966 года и является одним из крупнейших производителей химической продукции в России. В частности, завод занимает лидирующие позиции в производстве капролактама — сырья для изготовления синтетических волокон и пластмасс.

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Компания также входит в число крупнейших российских производителей азотных удобрений. Среди её продукции — технические и текстильные нити, промышленные ткани и инженерные пластики.

По информации украинской разведки, предприятие также производит сырье для изготовления взрывчатых веществ и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной промышленности.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 ноября украинские военные нанесли удары по трем объектам нефтяной отрасли РФ. Речь идет о нефтяных станциях "Самара" и "Нурлино", а также о Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Эти предприятия задействованы в обеспечении потребностей российской армии.

Также мы сообщали о том, что Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" провел операцию "Ад-32" в Донецкой области. В результате украинские военные уничтожили российскую нефтебазу и инфраструктуру, обеспечивавшую ее работу.