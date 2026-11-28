Пожар на объектах РФ в результате ударов Сил обороны Украины и ракеты "Фламинго". Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua; suspilne.media. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь на 28 ноября украинские военные нанесли удары по трем объектам нефтяной отрасли России. Под удар попали нефтяная станция "Самара", станция "Нурлино" в Башкортостане и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Все эти объекты задействованы в обеспечении российской вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Какие нефтяные объекты России поразили Силы обороны

В Самарской области, вблизи населенного пункта Просвет, поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". В ее резервуарном парке вспыхнул пожар.

Эта станция является одним из ключевых узлов компании "Транснефть", где формируется экспортная смесь нефти Urals. Через нее проходит до половины российского нефтяного экспорта.

Еще один пострадавший объект — линейная производственно-диспетчерская станция "Нурлино" в Башкортостане. Она расположена более чем в 1200 километрах от украинской границы и входит в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти". Станция обеспечивает перекачку значительных объемов российской нефти по ключевым магистралям.

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Также под удар попал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Предприятие способно перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. В районе объекта зафиксировали взрывы и пожар, масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Какие предварительные поражения подтвердил Генштаб ВСУ

Отдельно в Генеральном штабе сообщили о подтвержденных результатах предварительных поражений российских нефтяных объектов. В частности, речь идет об уничтожении резервуара РВС-20000 на линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" 13 ноября.

Также подтверждено уничтожение пяти вертикальных резервуаров и повреждение установок первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 на Куйбышевском НПЗ в Самаре 25 ноября.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за прошедшую неделю подтвердили поражение 4932 российских военных. Из них 3314 оккупантов погибли, еще 1618 получили ранения. В спецподразделении заявили о дальнейшем повышении эффективности боевой работы и установлении новых показателей результативности.

Также мы писали, что первый корпус НГУ "Азов" в рамках операции "Ад-3" уничтожил российскую нефтебазу в Донецкой области и инфраструктуру её обеспечения. Оккупанты пытались защитить запасы топлива маскировкой, средствами РЭБ и мобильными огневыми группами. Операция была проведена совместно с 59-й отдельной штурмовой бригадой беспилотных систем.